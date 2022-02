Gianluigi Buffon is nog lang niet aan zijn voetbalpensioen toe. De legendarische Italiaanse doelman en wereldkampioen van 2006, 44 jaar intussen, heeft zijn contract met tweedeklasser Parma Calcio met een jaar verlengd tot 2024. Dat heeft Parma maandag gemeld.

Als Buffon dit contract uitdoet, zal hij op 46-jarige leeftijd nog steeds profvoetbal spelen. 'Dit is een mooie en spannende uitdaging voor mij', zei de doelman op een persconferentie.

Buffon was na afloop van het vorige seizoen van Juventus Turijn teruggekeerd naar Parma, waar zijn carrière ooit begon. Parma was gedegradeerd naar de Serie B op dat moment. Parma staat momenteel op de dertiende plaats in de Italiaanse tweede klasse. Buffon is, ondanks zijn hoogbejaarde voetballeeftijd, vaste man tussen de palen bij het team.

As the saying goes, "age is just a number" 😉 https://t.co/Dv9zIVQSmt — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) February 28, 2022

