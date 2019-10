De match van gisteravond tussen Bulgarije en Engeland (0-6) werd twee keer stilgelegd omdat de supporters zich racistisch uitlieten. Volgens de Bulgaarse bondscoach is er niets gebeurd.

Hoewel de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Bulgarije en Engeland maandag twee keer werd stilgelegd, beweert de Bulgaarse bondscoach Krasimir Balakov dat hij niets van racisme heeft gehoord in het stadion in Sofia. "Het is een heel gevoelig onderwerp. Ik denk dat er niemand in Bulgarije is die achter racisme staat", zei Balakov. "Maar tegelijkertijd is het heel vreemd hoe de voetbalwereld met dit onderwerp omgaat. Ik heb tijdens de wedstrijd echt helemaal niets gehoord."

Heel wat anderen die aanwezig waren in het stadion hoorden wél kwetsende spreekkoren en apengeluiden als donkere spelers van Engeland aan de bal waren. "Dit was een van de meest verschrikkelijke voetbalavonden die ik heb meegemaakt", zei voorzitter Greg Clarke van de Engelse voetbalbond. Zijn land won weliswaar met 0-6, maar na afloop ging het vooral over het wangedrag van de Bulgaarse fans. "Ik vind het jammer voor de Bulgaren dat ze in hun eigen stadion worden vertegenwoordigd door zulke idioten", tweette Raheem Sterling, één van de racistisch bejegende Engelsen. "Maar goed, 6-0, we gaan terug naar huis en hebben ons werk gedaan." De Kroatische scheidsrechter Ivan Bebek legde de wedstrijd bij een stand van 0-2 voor de eerste keer stil. De speaker in het stadion riep de toeschouwers, zoals de protocollen van de Europese voetbalbond UEFA voorschrijven, tot de orde.

Na de 0-3 moest Bebek het duel desondanks weer even onderbreken. Na overleg met het Engelse kamp, inclusief bondscoach Gareth Southgate, besloot hij de match toch weer op gang te fluiten. In de rust bleef de Bulgaarse aanvoerder Ivelin Popov op het veld om de fans toe te spreken. Toch zei doelman Plamen Iliev na het duel: "Het publiek heeft zich goed gedragen, ik heb niets gehoord". Balakov, die deel uitmaakte van het succesvolle Bulgaarse elftal dat op het WK van 1994 als vierde eindigde, beweert zelfs dat Engeland een groter racismeprobleem heeft dan Bulgarije. "In onze competitie gebeuren zulke dingen niet, terwijl je op alle Engelse voetbalniveaus wel over incidenten met racisme hoort."