Met een gemiddelde van net iets meer dan 43.000 toeschouwers blijft de Bundesliga de populairste competitie ter wereld.

Precies 43.127 toeschouwers passeerden dit seizoen gemiddeld de loketten voor een wedstrijd in de Bundesliga. Dat zijn er minder dan vorig seizoen (43.879), maar nog altijd is de koningsklasse van het Duitse voetbal de meest aansprekende in heel de wereld. Borussia Dortmund (80.546 toeschouwers) en Bayern München (75.444) blijven de koplopers, ook al door de capaciteit van hun stadion. Freiburg (23.902) sluit de rij, maar ook dat is geen toeval: het stadion van de club uit het Zwarte Woud telt 24.000 plaatsen.

Niet gemakkelijk zal het zijn om volgend seizoen deze moyenne te behouden. FC Nürnberg (gemiddeld 40.073 toeschouwers) en Hannover 96 (37.488) degraderen. In hun plaats komt FC Köln, dat allicht iedere match in een uitverkocht stadion zal spelen (50.000 plaatsen), maar vooral het bescheiden Paderborn dat in een stadion aantreedt met een capaciteit van amper 15.000 plaatsen. En dan is er nog een barragewedstrijd tussen de nummer zestien van de Bundesliga, VfB Stuttgart, en de nummer drie van de Tweede Bundesliga, Union Berlin. Stuttgart draaide voor een gemiddelde van 54.163 toeschouwers, terwijl Union Berlin in zijn arena slechts 22.000 mensen kan herbergen.

Dat de Bundesliga zo'n succesnummer is en blijft heeft ook te maken met de destijds nieuwe of omgebouwde stadion. Comfort is een belangrijke factor in het aantrekken van publiek.

2. Bundesliga

Ook in de Tweede Bundesliga constateren ze dat. Ofschoon vele clubs daar niet echt aanspreken, ligt het gemiddelde op 19.027 toeschouwers. Dat zal volgend seizoen door de komst van FC Nürnberg en Hannover nog stijgen. Anderzijds zakt de voormalige DDR-topclub FC Magdeburg (20.308 toeschouwers, in 1974 winnaar van de Europacup voor Bekerwinnaars) nadat het pas vorig seizoen uit de Derde Liga promoveerde.