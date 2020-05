De twee hoogste divisies in Duitsland, de Bundesliga en Tweede Bundesliga, zullen op zaterdag 16 mei herstarten. Dat bevestigde de Duitse profliga (DFL) donderdag na overleg met de 36 profclubs.

Woensdag zette de Duitse regering, na een videoconferentie tussen bondskanselier Angela Merkel en vertegenwoordigers van de deelstaten, het licht op groen om de competitie in de tweede helft van mei te hervatten, weliswaar achter gesloten deuren. Sinds half maart werd in Duitsland wegens de uitbraak van het coronavirus niet meer gespeeld. Als alles volgens planning verloopt, eindigt het seizoen in het weekend van 27 en 28 juni. De bekerfinale wordt mogelijk nog begin juli afgewerkt.

Er moeten in de Bundesliga nog negen volledige speeldagen afgewerkt worden. De DFL en de Duitse voetbalbond DFB hebben de clubs alvast een uitgebreide handleiding bezorgd over de manier waarop de wedstrijden veilig georganiseerd kunnen worden. Er zal ook uitgebreid getest blijven worden.

Bij een eerste reeks tests testten de voorbije dagen tien personen positief op het coronavirus, op een totaal van 1.724 afgenomen tests. Clubs zullen ook strikte maatregelen in acht moeten nemen voor de start van de competitie. Zo zullen ze in quarantaine moeten gaan, al hoeft die niet al te uitgebreid zijn.

De Bundesliga is de eerste topcompetitie die weer van start gaat. In Frankrijk en Nederland werd het seizoen beëindigd. Italië, Spanje en Engeland hebben nog geen besluit genomen. In ons land besliste de Nationale Veiligheidsraad woensdag dat er tot 31 juli niet gevoetbald mag worden.

Woensdag zette de Duitse regering, na een videoconferentie tussen bondskanselier Angela Merkel en vertegenwoordigers van de deelstaten, het licht op groen om de competitie in de tweede helft van mei te hervatten, weliswaar achter gesloten deuren. Sinds half maart werd in Duitsland wegens de uitbraak van het coronavirus niet meer gespeeld. Als alles volgens planning verloopt, eindigt het seizoen in het weekend van 27 en 28 juni. De bekerfinale wordt mogelijk nog begin juli afgewerkt. Er moeten in de Bundesliga nog negen volledige speeldagen afgewerkt worden. De DFL en de Duitse voetbalbond DFB hebben de clubs alvast een uitgebreide handleiding bezorgd over de manier waarop de wedstrijden veilig georganiseerd kunnen worden. Er zal ook uitgebreid getest blijven worden. Bij een eerste reeks tests testten de voorbije dagen tien personen positief op het coronavirus, op een totaal van 1.724 afgenomen tests. Clubs zullen ook strikte maatregelen in acht moeten nemen voor de start van de competitie. Zo zullen ze in quarantaine moeten gaan, al hoeft die niet al te uitgebreid zijn. De Bundesliga is de eerste topcompetitie die weer van start gaat. In Frankrijk en Nederland werd het seizoen beëindigd. Italië, Spanje en Engeland hebben nog geen besluit genomen. In ons land besliste de Nationale Veiligheidsraad woensdag dat er tot 31 juli niet gevoetbald mag worden.