Wedstrijden in de eerste en tweede Bundesliga zullen zonder publiek worden afgewerkt, groepstrainingen worden verboden tot 5 april. Dat besloot de Deutsche Fussball Liga.

'Sommige ploegen kunnen in mei of juni in hun voortbestaan worden bedreigd', zo luidde het uit de mond van Christian Seifert, de baas van de Deutsche Fussball Liga (DFL), de koepelorganisatie van de 36 profclubs. Een aantal clubs, waarbij vaak de namen van Werder Bremen en FSV Mainz 05 naar boven komen, staat blijkbaar het water stevig aan de lippen.Tijdens een vergadering met vertegenwoordigers van alle teams uit de eerste en tweede Bundesliga kwam naar voor dat er wordt gestreefd naar een hervatting van de competitie, weliswaar zonder publiek, in het eerste weekend van mei. Het voorstel van de DFL, om alles op te schorten tot het einde van april door de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus, werd unaniem goedgekeurd. Ook werd bepaald dat groepstrainingen tot 5 april worden verboden. Bij het opstellen van het nieuwe vijfpuntenplan kwam ook naar voor dat de licentievoorwaarden herbekeken en eventueel aangepast worden, clubs qua infrastructuur klaar moeten zijn voor spookduels, er een Task Force komt voor het sportmedische gedeelte bij deze uitzonderlijke confrontaties met specifieke hygiënische voorschriften en testings, terwijl een volgende bijeenkomst van de DFL op 17 april werd geprikt.Maar dat de bestuurders ten koste van alles het seizoen willen afwerken, valt te verklaren door één duidelijke oorzaak: geld. Enkel wanneer alle partijen worden afgewerkt, krijgen de ploegen het volledige bedrag aan tv-uitzendrechten uitgekeerd. De DFL had onlangs ook nog meegegeven dat er anders mogelijk duizenden jobs op het spel staan.Op 13 maart werd in Duitsland de competitie al stilgelegd, met toen de bepaling dat er zeker tot 2 april niet zou worden gevoetbald. Die termijn werd dus nu logischerwijze verlengd. Nog speelronden moeten worden afgewerkt in de Bundesliga. Bayern München is koploper, met vier punten voorsprong op Borussia Dortmund. In de tweede Bundesliga staat Arminia Bielefeld na 25 speeldagen aan de leiding met 51 punten, gevolgd door VfB Stuttgart (45) en Hamburger SV (44).(Frédéric Vanheule)