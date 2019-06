Kai Havertz is door zijn collega's uitgeroepen tot de beste Duitse Voetballer. Bayern München heeft 75 miljoen euro over voor de middenvelder van Bayer Leverkusen.

Vorige week publiceerde France Football een top 50 van de beste internationale voetballers onder de 21 jaar. Matthijs de Ligt van Ajax was daar de nummer één, voor Jadon Sancho, de Brit van Borussia Dortmund, en Kai Havertz die vorig seizoen bij Bayer Leverkusen doorbrak. Havertz werd door zijn collega's uitgeroepen tot Voetballer van het Jaar. Hij kreeg 20,8 procent van de stemmen en ging Marco Reus, de aanvoerder van Borussia Dortmund, vooraf. Die strandde op 20 procent.

Kai Havertz stoomde op zijn zeventiende vanuit de jeugd naar het eerste elftal van Bayer Leverkusen door. Hij kwam uit voor verschillende nationale jeugdelftallen en telt inmiddels 3 A-interlands. Vooral sinds de komst van de Nederlander Peter Bosz bij Leverkusen, net na de jaarwisseling, profileerde hij zich nog meer. Niet langer als centrale middenvelder, maar veel meer als nummer acht naast Julian Brandt, een andere international. Beiden vormden een creatief duo, al zal dat volgend seizoen niet meer het geval zijn: Brandt vertrok naar Borussia Dortmund.

Kai Havertz, die op 11 juni 20 jaar werd, maakte vorig seizoen zeventien doelpunten. Van enig opportunisme had hij tot dan weinig blijk gegeven. Havertz valt op door zijn intelligentie en zuivere techniek, door zijn doorzicht en inzicht. Hij heeft een geweldige linkervoet en weet precies waar hij moet lopen om het spel van de tegenstander te ontregelen of zelf een aanval op touw te zetten. Vandaar dat Bayern München hem per se wil inlijven. De recordkampioen bood al 75 miljoen euro voor het rastalent, maar het ziet er naar uit dat die nog een jaar in Leverkusen zal blijven en pas dan naar Bayern overstapt. Kai Havertz, die ook al gelinkt werd aan Barcelona en Real Madrid, wil in zijn ontwikkeling geen stap overslaan.