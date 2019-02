Bundesliga lokt Engelse talenten

Op de allerlaatste dag van de wintermercato verhuurde Arsenal de linksvoetige middenvelder Emile Smith Rowe (18) tot het einde van dit seizoen aan RB Leipzig. Op zich misschien weinig opzienbarend, maar zijn verhuis past ondertussen wel in een trend, die aangeeft hoe beperkt de speelkansen voor eigen jongeren in de Premier League nog zijn.

De U19-international is al de zestiende Engelse prof in de geschiedenis van de Bundesliga. Vooral de laatste jaren steken veel jonge talenten het Kanaal over. Smith Rowe is de negende voetballer in de afgelopen twee seizoenen. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Kaylen Hinds (Arsenal naar Wolfsburg, 1,5 miljoen euro), Ryan Kent (Liverpool naar Freiburg, huur), Reece Oxford (West Ham naar Gladbach, huur), Ademola Lookman (Everton naar Leipzig, huur), Keanan Bennets (Tottenham naar Gladbach, 2,25 miljoen euro), Reiss Nelson (Arsenal naar Hoffenheim, huur), Rabbi Matondo (Man. City naar Schalke, 9 miljoen euro) en natuurlijk Jadon Sancho (Man. City naar Dortmund, 7,8 miljoen euro).

Die laatste, een explosieve flankspeler, is het typevoorbeeld van hoe snel het kan gaan. Anderhalf jaar na zijn komst naar Dortmund mag zich hij al international noemen. 'Ik hoop dat ik een rolmodel kan zijn voor de nieuwe generatie', poneerde hij in Deutsche Welle. 'Leeftijd is maar een getal. Wees niet bang, grijp je kansen.'

Smith Rowe, die na het vertrek van Arsène Wenger ook onder Unai Emery moest wachten op een debuut in de Premier League, heeft zijn transfer naar Leipzig te danken aan Paul Mitchell. De voormalige hoofdscout van de Spurs is nu bij de ambitieuze Duitse eersteklasser verantwoordelijk voor de instroom van talenten. Hij kent de Engelse spelersmarkt natuurlijk door en door.

De kans is groot dat Callum Hudson-Odoi (18) de volgende wordt, want de flankspeler van Chelsea wordt intensief opgevolgd door Bayern München.