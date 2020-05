De Duitse politiek heeft groen licht gegeven voor een hervatting van de Bundesliga midden mei. De exacte datum is echter nog niet bekend.

Duits bondskanselier Angela Merkel zat woensdag samen met de vertegenwoordigers van de zestien deelstaten om onder meer de hervatting van de Bundesliga te bespreken. De druk op de politiek vanuit de voetbalwereld werd de laatste weken enorm groot en de Duitse politiek maakte vandaag dan ook bekend dat de Duitse eersteklasse midden mei mag hervatten, weliswaar achter gesloten deuren.

Hoe die hervatting er precies zal uitzien is niet bekend. Mogen clubs ook doorheen het hele land reizen of zullen de eerste duels voornamelijks derby's zijn zoals Dortmund-Schalke of Hertha-Union Berlin? Het weekend van 15 tot 17 mei is de eerste datum die in aanmerking komt om opnieuw te voetballen. De clubs mogen zelf beslissen over de exacte datum van herstart. Donderdag staat er een vergadering tussen de verschillende clubs op het programma.

Naast de competitie zal ook de Duitse beker mogen doorgaan in mei en juni. Daar staan nog de halvefinales en finale op het programma.

Er moeten in de Bundesliga nog negen volledige speeldagen afgewerkt worden. Ook de Tweede Bundesliga, met ook nog negen speeldagen te gaan, mag herstarten.

