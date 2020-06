De roep om toeschouwers in het stadion klinkt steeds luider in Duitsland.

De herstart van de Bundesliga dateert intussen van drie weken geleden en er is nog steeds geen vuiltje aan de lucht: er is geen enkele ploeg uit de Duitse eerste klasse in quarantaine gestuurd.

De Duitse voetbalbond doet zelfs de moeite al niet meer om spelers op het matje te roepen die een doelpunt met de ploegmaats vieren zonder de regels van de social distancing in acht te nemen.

Daarom weerklinkt de vraag steeds luider: kunnen we niet stilaan terug publiek in de stadions binnenlaten? Voor dit seizoen is daar geen sprake van, maar vanaf volgend seizoen moet volgens Horst Seehofer, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, een en ander mogelijk zijn.

'Ik heb er vertrouwen in dat we het volgende seizoen beetje bij beetje het publiek kunnen verwelkomen', zegt hij. 'Niet zoals vóór de coronacrisis, maar met een beperkt aantal toeschouwers en op zo'n manier dat de afstandsregels gerespecteerd kunnen worden.'

De clubbesturen zijn het daarmee eens, aangezien ze graag terug een wedstrijdsfeer in het stadion willen en natuurlijk ook inkomsten willen puren uit de verkoop van tickets. Oliver Kahn, bestuurslid bij Bayern München, zegt: 'Ik ben er absoluut voorstander om vroeg of laat terug op de toeschouwers te kunnen rekenen.'

Gedisciplineerde fans

Hoe dat georganiseerd moet worden, is nog de vraag. De minister van Binnenlandse Zaken verzekert dat er 'intelligente oplossingen' uitgedokterd zullen worden, zo schrijft L'Equipe.

Sommige clubbestuurders willen de staanplaatsen schrappen, andere willen een rij op twee in de tribunes open laten of stellen voor slechts één zitje op de drie te bezetten.

In zijn zoektocht naar de normaliteit kan de Duitse voetbalbond alleszins rekenen op de opmerkelijke discipline van de supporters. Tot nu toe hebben die zich op wedstrijddagen nog niet rond stadions verzameld.

