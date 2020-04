Enkele Bundesligaclubs hervatten de trainingen, maar dat lukt niet overal even vlekkeloos. Duitse media menen ondertussen te weten dat er vanaf begin mei weer wedstrijden worden gespeeld.

Hoewel de wedstrijden in de eerste en tweede Bundesliga vooralsnog zijn opgeschort tot 30 april, sturen de 36 profteams aan op een hervatting van de competitie in het eerste of tweede weekend van mei. Nog negen speeldagen moeten er in Duitsland worden afgewerkt, waar de clubs voor juli de competitie willen afmaken.Koepelorganisatie Deutsche Fussball Liga (DFL), de organisator van de Duitse profcompetitie, ontkent dat er een concreet wedstrijdplan ligt om begin mei te herspelen. 'Een misleidend bericht', zo reageerden ze op berichten in Kicker en Bild-Zeitung. 'Er werden twee scenario's besproken, maar daar hangen heel wat onzekerheden aan vast. Onze hoogste prioriteit is nu om het virus in te dammen.'Sensatiekrant Bild-Zeitung beschikt naar eigen zeggen over bijkomende info. Bij het vorige spookduel op 11 maart tussen Borussia Mönchengladbach tegen FC Köln (2-1), achter gesloten deuren, waren in totaal nog zo'n 600 personen aanwezig in het Borussia-Park. Nu zou er maximaal plaats zijn voor 126 mensen op en rond het speelveld. Onder hen: de spelers, de technische staf van maximaal 8 personen, de scheidsrechters én slechts vier in plaats van de gebruikelijke twaalf ballenjongens. Op de tribune zouden hooguit dertig journalisten mogen aanwezig zijn, net als een delegatie van 8 mensen per club. Daarbij worden de 36 personen die nodig zijn voor de rechtstreekse tv-uitzending niet meegerekend. Sponsors, vip-gasten en clubmedewerkers zonder functie zijn uiteraard niet welkom, maar wel een medisch team dat alles opvolgt. Een ferme opgave, want een Duits virusexpert becijferde al dat 20.000 tests nodig zullen zijn per speeldag om Bundesligaduels (zonder publiek) te organiseren. In het stadion zouden dertig ordebewakers rondlopen, buiten nog eens minstens vijftig, om te vermijden dat té fanatieke supporters zich alsnog verzamelen aan het stadion.Terwijl de amateurs de training niet mogen hervatten, gebeurt dat wel bij de profclubs. Bayern München deed het op maandag 7 april, volgens strikte voorschriften. De selectie trainde op meerdere terreinen, met maximaal vijf profs per veld. De 21 profs werden opgedeeld in een viertal groepen. 'Een heel ongewoon gevoel', verklaarde aanvoerder Manuel Neuer na afloop. 'Maar het was heel fijn om de andere jongens weer in het echt terug te zien.'Borussia Dortmund herbegon met de Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard op maandag 30 maart, waarbij de spelers in duo's op het veld verschijnen. In het stadion mogen ze niet komen, want dat werd omgebouwd tot een coronabehandelcentrum. FC Augsburg, TSG 1899 Hoffenheim, Eintracht Frankurt, RB Leipzig, Schalke 04 en Bayer Leverkusen keerden ook al terug op het trainingscomplex. Overal wordt verschillend omgegaan met details. Zo kregen bij VfL Wolfsburg doelman Koen Casteels en zijn ploegmaats het voorschrift om in de fitnessruimte handschoenen te dragen. Alle toestellen moeten na elke sessie gedesinfecteerd worden, douchen kan in de clubinfrastructuur, maar dan wel in verschillende kleedkamers.Heel specifiek blijft de situatie van Werder Bremen, waar de frustratie groot is omdat zij niet mogen starten vanwege het verbod door de deelstaat. In Bremen zijn ze strenger in de op te volgen maatregelen dan in andere deelstaten. Een verantwoordelijkheid die door de Duitse federale regering wordt doorgespeeld aan de deelstaten. Maar er wordt werk gemaakt van een nationale oplossing, omdat ze zich bij Werder stevig benadeeld voelen.Onderzoeksbureau Forsa voerde, in opdracht van de tv-zenders RTL en n-tv, na twee weken shutdown een enquête uit. Maar liefst 60 procent van de ondervraagde voetbalgeïnteresseerden pleiten voor een verderzetting van de Bundesliga in mei met spookduels, 24 procent is tegen dit idee. Onder de personen die zich niet aangetrokken voelen tot de populaire balsport toont 28 procent zich pro, 21 procent contra, maar is liefst 51 procent van oordeel dat er meer belangrijke zaken zijn dan enkel voetbal. Ook Kicker hield een onderzoek, daar sprak 65 procent zich uit voor verder competitievoetbal, maar enkel als dat medisch verantwoord blijkt.