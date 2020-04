Moeten de jonge sterspelers van Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund hun zomertransferdroom (tijdelijk) opbergen?

Het CIES Football Observatory publiceerde een rangschikking volgens transferwaarde van de spelers uit de beste vijf Europese competities die werden geboren in of na 2000. Op nummer één en twee staan twee voetballers van Borussia Dortmund. Rechterflankaanvaller Jadon Sancho (20), die eind augustus 2017 voor 7,84 miljoen euro werd overgenomen van Manchester City en nog tot 2022 onder contract ligt bij BVB, kan pronken met een getal dat de 200 miljoen euro benadert. De Noorse sensatie Erling Haaland (19), in januari en tot 2024 voor 20 miljoen euro weggehaald bij RB Salzburg, zit ondertussen al aan 101 miljoen euro. Terwijl de Zwitserse coach Lucien Favre weet dat een onmiddellijk vertrek van Haaland (9 goals en 1 assist in amper 8 duels) helemaal niet aan de orde is, geldt dat uitgangspunt helemaal niet voor Sancho. Ook op spelers uit de Bundesliga, geboren vóór 2000, wordt geaasd. Dat is zeker zo voor de amper 20-jarige sensatie Kai Haverz (Bayer Leverkusen, onder contract tot 2022, waarde 90 miljoen euro) en de 24-jarige Timo Werner (RB Leipzig, 2023, 80 miljoen euro). Beide Duitse internationals speelden zich de afgelopen maanden in de kijker van vooral Engelse topclubs. Zo zoekt Liverpoolmanager Jürgen Klopp na de aanwerving van Takumi Minamino (25, RB Salzburg, 8,5 miljoen euro) nog versterking op de flanken als extra concurrenten voor Sadio Mané en Mohamed Salah. Want meer rotatie zal nodig zijn gezien de overvolle speelkalender volgend seizoen. Het is duidelijk dat almaar meer protagonisten met een meer kritische blik het huidige voetballandschap en de aankomende transferzomer beginnen observeren. In Kicker schrikt voormalig Bayern Münchenvoorzitter Uli Hoeness er niet voor terug om over 'een nieuwe voetbalwereld' te spreken, wanneer hij nadenkt over de periode na de coronapandemie. Peter Peters, de financieel directeur van Schalke 04 die ook in het bestuur van de Deutsche Fussball Liga (DFL) zetelt, klinkt dan weer niet beangstigd. 'Wat transfersommen en spelerslonen betreft, zal een soort aarding plaatsvinden. Het object zal weer worden verbonden met de aarde.' Met andere woorden: astronomische bedragen moeten volgens hem niet worden verwacht. Geraken de kroonjuwelen Sancho en Havertz dan nog wel weg? De twijfel regeert, ook in de Bundesliga, zeker als je uitgaat van de veronderstelling dat ze bij Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen respectievelijk 130 en 100 miljoen euro in gedachten hadden als minimale verkoopprijs. 'Daarbij komt nog dat ook de speler zelf meer zal willen verdienen', beweert Sascha Empacher in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hij kan het weten, als zaakvoerder van Spocs Sports Consultants, dat raad geeft aan onder meer Mohamed Salah. 'Goeie persoonlijke deals afsluiten deze zomer wordt dus niet zo eenvoudig.' In de eerste en tweede Bundesliga loopt van ongeveer 170 profvoetballers het contract af, onder wie ex-international Mario Götze (Borussia Dortmund). Zij verkeren in minder gunstige omstandigheden, want de plaatsjes dreigen duur te worden. 'We kwamen door deze crisis tot het besef dat alles eindig is', concludeert Max Eberl, sportief directeur van Borussia Mönchengladbach. 'De weg die altijd naar boven liep, kan blijkbaar ook een kronkel naar beneden vertonen.'