Na het gelijkspel tegen Ierland ontvangen de Rode Duivels Burkina Faso. Sport/Voetbalmagazine selecteerde vijf Burkinezen om op te letten.

Abdoul Fessal Tapsoba

Standardspits Abdoul Tapsoba (20) voetbalt sinds 2019 in Luik en scoorde dit seizoen twee keer in 16 wedstrijden. Voor zijn vertrek uit Afrika werd hij verkozen tot belofte van het jaar in Ivoorkust. Na een seizoen als huurspeler bij de U21 nam Standard hem definitief over en maakte hij promotie naar het eerste elftal. In maart 2021 debuteerde hij voor Burkina Faso, waarna hij ook naar de Afrika Cup mocht.

Hervé Koffi

Tapsoba is niet de enige Burkinees in het Belgische eersteklassevoetbal, want de doelman van Les Étalons staat tussen de palen bij Charleroi. Hervé Koffi is sinds 2016 eerste keeper van zijn land en toonde onder andere op de Afrika Cup dat hij van goudwaarde is voor zijn team.

Met zijn uitstekende reflexen en zijn precieze en verre uitworpen speelde hij zich snel in de harten van de Moeskroen- en Charleroisupporters en van zijn landgenoten. Afgelopen donderdag verloor Burkina Faso met 5-0 van Kosovo, maar toen stond Farid Ouédraogo in doel.

© Belga Image

Hassane Bandé

Een andere naam die een belletje kan doen rinkelen bij de Belgische voetbalsupporter, is die van Hassane Bandé (23). Hij maakt zijn professionele debuut in 2017 voor KV Mechelen en versierde toen een transfer naar Ajax. In Amsterdam raakte hij nog voor het begin van het seizoen 2018/19 zwaar geblesseerd: tijdens een oefenwedstrijd tegen Anderlecht breekt hij zijn kuitbeen en loopt hij een gescheurde kruisband op.

'Het probleem is Ajax en niet ikzelf. Nadat ik hersteld was, hebben ze mij niet geholpen om weer te gaan spelen,' zegt de aanvaller zelf over die periode.

Om hem toch verder te laten groeien volgt een uitleenbeurt van anderhalf jaar aan de Zwitserse hekkensluiter FC Thun. Ook dat is geen succes. In 2020 verhuurt Ajax hem uiteindelijk aan het Kroatische NK Istra. Daar scoort hij na drie jaar eindelijk weer eens. In juni loopt die huurovereenkomst af. Op een terugkeer naar Ajax zegt Bandé zelf niet echt meer te rekenen.

© Belga Image

Issa Kaboré

Met Issa Kaboré zit nog een ex-speler van KV Mechelen in de selectie. De 20-jarige rechtsachter, eigendom van Manchester City, verdedigt momenteel de kleuren van het Franse Troyes. Op de Afrika Cup in Kameroen was hij met drie assists een van de beste voorzetgevers.

Bertrand Traoré

Met 13 goals is Bertrand Traoré de topschutter van de huidige selectie. Na passages bij onder meer Chelsea, Ajax en Olympique Lyonnais speelt de 26-jarige aanvaller momenteel voor Aston Villa.

Net voor zijn zestiende verjaardag debuteerde hij bij Burkina Faso. In 2015 werd Traoré verkozen tot beste Burkinese voetballer.

Door Margit Ghillemyn

