Cagliari Calcio staat op een degradatieplaats in de Serie A. Verwonderlijk, gezien de samenstelling van de ploeg.

'Er is veel positieve druk. Die ploeg heeft zo'n trouwe fans, dat is abnormaal. Je wordt altijd vriendelijk begroet, het zijn vriendelijke mensen', vertelt de door Cagliari aan Eupen verhuurde Senna Miangue in de populaire MIDMID-podcast. Dat zei ook Radja Nainggolan al toen hij de club in 2014 verliet voor AS Roma: 'Voor een Sardiniër is het moeilijk om het eiland te verlaten. Dat is voor mij ook zo, want ik ben een geadopteerde Sardiniër geworden.' Twee jaar na zijn vertrek degradeerde de club, maar na een jaartje in de Serie B keerde ze al terug. Na vier jaar in de rechterkolom was de club voor aanvang van dit seizoen iets ambitieuzer. Dat was te zien aan de inkomende transfers: Radja Nainggolan, Kwadwo Asamoah, Daniele Rugani, Diego Godín, Alfred Duncan, Giovanni Simeone en Razvan Marin. Met daar ook nog de al aanwezige doelpuntenmaker João Pedro bij hadden Gli Isolani al lang niet meer zo'n getalenteerde ploeg. Eusebio Di Francesco, eerder succesvol bij Sassuolo en kortstondig actief bij AS Roma en Sampdoria, leidde de troepen. Toch zullen de spelers nu iets minder positieve druk voelen van de trouwe aanhang. Vorige week zette Cagliari Di Francesco op de keien na een reeks van zestien wedstrijden zonder overwinning én ongeïnspireerd voetbal. Zijn ploeg maakte amper één doelpunt in de laatste zeven Serie A-confrontaties. Leonardo Semplici, van 2014 tot 2020 SPAL-coach, nam over. Hij moet de eilanders behoeden voor degradatie.