Zouden Radja Nainggolan en Cyriel Dessers, momenteel topschutter in de Eredivisie, binnenkort in hetzelfde team spelen? Volgens Nederlandse bronnen zou Cagliari zijn oog hebben laten vallen op de Nigeriaanse Belg.

Cyriel Dessers is in bloedvorm, dat is het minste dat je kan zeggen. Met 11 goals in 14 wedstrijden staat de Belg met Nigeriaanse roots aan kop in de Nederlandse topschuttersstand. En dat bij Heracles, dé verrassing van het seizoen. De club uit Almelo staat namelijk vijfde in de stand.

De uitstekende prestaties zijn ook de buitenlandse clubs niet ontgaan. Vorig weekend zou het Italiaanse Cagliari namelijk een positief scoutverslag hebben teruggestuurd naar het eiland en zou Dessers een van de topprioriteiten voor januari zijn.

Of Dessers wil en kan vertrekken bij Heracles is nog koffiedik kijken. Zelf zou de Leuvenaar niet afkerig zijn tegen een nieuw buitenlands avontuur, maar de club zal hem niet zomaar laten gaan. Hij is namelijk de enige spits in de kleine selectie. Cagliari zal alvast veel geld op tafel moeten leggen voor de goaltjesdief.

De club uit Sardinië is uitstekend aan het seizoen begonnen. Na 14 speeldagen staat het op een onverwachte 4e plaats. Ex-Rode Duivel Radja Nainggolan is de sterspeler van het team.

