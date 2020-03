Rolando Maran is niet langer de coach van Cagliari. Dat heeft het team uit Sardinië dinsdag laten weten. Het team van Radja Nainggolan kon al sinds begin december niet meer winnen in de Serie A. Een naam voor een opvolger is er nog niet.

Cagliari begon niet onaardig aan het seizoen, maar zakte gaandeweg steeds verder weg. Hoewel Nainggolan en co sinds begin december niet meer konden winnen, staat Cagliari op een elfde stek zonder degradatiezorgen. De 3-4 nederlaag van afgelopen speeldag tegen AS Roma was echter de spreekwoordelijke druppel voor Maran. De 56-jarige Maran stond sinds midden 2018 aan het hoofd van Cagliari. Hij kwam toen in de plaats van de Uruguayaan Diego Lopez. Voordien was hij aan de slag bij Chievo.

Cagliari begon niet onaardig aan het seizoen, maar zakte gaandeweg steeds verder weg. Hoewel Nainggolan en co sinds begin december niet meer konden winnen, staat Cagliari op een elfde stek zonder degradatiezorgen. De 3-4 nederlaag van afgelopen speeldag tegen AS Roma was echter de spreekwoordelijke druppel voor Maran. De 56-jarige Maran stond sinds midden 2018 aan het hoofd van Cagliari. Hij kwam toen in de plaats van de Uruguayaan Diego Lopez. Voordien was hij aan de slag bij Chievo.