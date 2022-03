De Canadese voetballers hebben zich zondag voor de tweede keer in de geschiedenis voor de eindronde van een WK geplaatst. Met een 4-0 zege tegen Jamaica verzekerden ze zich van een plaats bij de eerste drie in de kwalificaties van de Concacaf. Daarmee zijn nu 20 van de 32 tickets voor Qatar uitgedeeld.

Rijsel-spits Jonathan David (ex-AA Gent) speelde 90 minuten voor Canada, maar scoorde niet. Club Brugge-aanvaller Tajon Buchanan deed dat wel. Hij legde net voor de pauze (44e) de 2-0 ruststand vast, nadat ex-Zulte Waregem-aanvaller Cyle Larin (13e) de score geopend had. Junior Hoilett stelde in de 83e minuut de zege helemaal veilig, het laatste doelpunt kwam op naam van Jamaica-verdediger Adrian Mariappa (88e). Deinze-middenvelder Liam Fraser startte op de bank, maar mocht twintig minuten voor tijd invallen.

In 1986 was Canada er voor het eerst bij. In Mexico werden ze toen na nederlagen tegen Frankrijk (0-1), Hongarije (0-2) en de Sovjet-Unie (0-2) in de groepsfase uitgeschakeld.

VS en Mexico

Ook de Verenigde Staten (5-1 zege tegen Panama) en Mexico (0-1 zege tegen Honduras) kunnen het WK-ticket al ruiken.

De VS waren verder duidelijk te sterk voor Panama. Christian Pulisic lukte een hattrick (17. pen, 45.+4 pen, 65.). Voor de VS scoorden ook Paul Arriola (23.) en Jesus Ferreira (27.) nog. In het slot wist Anibal Godoy (86.) te milderen voor Panama. Voor Mexico maakte Edson Alvarez (70.) het enige doelpunt tegen Honduras, Gerardor Arteaga (KRC Genk) stond de hele match tussen de lijnen.

De eerste drie in de Concacaf-zone plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. Het nummer vier speelt een intercontinentale barrage. Met nog één speeldag te gaan, leidt Canada met 28 punten. De VS en Mexico tellen er 25.

Costa Rica, dat met 1-2 won van El Salvador, is vierde met drie punten minder dan de VS en Mexico, die duidelijk een beter doelsaldo hebben (het eerste criterium bij een gelijk aantal punten): +13 voor de VS, +7 voor Mexico en +3 voor Costa Rica. De Costa Ricanen moeten woensdag dus een ruime zege boeken tegen de VS om alsnog naar de derde plaats te wippen.

Twintig tickets uitgedeeld

Twintig van de 32 tickets voor het WK voetbal in Qatar zijn intussen uitgedeeld: Brazilië, Argentinië, Ecuador, Uruguay, Canada, Qatar (gastland), Iran, Zuid-Korea, Japan, Saudi-Arabië, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, België, Kroatië, Spanje, Servië, Engeland, Zwitserland en Nederland.

Het WK 2022 vindt van 21 november tot 18 december in Qatar plaats.

Rijsel-spits Jonathan David (ex-AA Gent) speelde 90 minuten voor Canada, maar scoorde niet. Club Brugge-aanvaller Tajon Buchanan deed dat wel. Hij legde net voor de pauze (44e) de 2-0 ruststand vast, nadat ex-Zulte Waregem-aanvaller Cyle Larin (13e) de score geopend had. Junior Hoilett stelde in de 83e minuut de zege helemaal veilig, het laatste doelpunt kwam op naam van Jamaica-verdediger Adrian Mariappa (88e). Deinze-middenvelder Liam Fraser startte op de bank, maar mocht twintig minuten voor tijd invallen. In 1986 was Canada er voor het eerst bij. In Mexico werden ze toen na nederlagen tegen Frankrijk (0-1), Hongarije (0-2) en de Sovjet-Unie (0-2) in de groepsfase uitgeschakeld. VS en MexicoOok de Verenigde Staten (5-1 zege tegen Panama) en Mexico (0-1 zege tegen Honduras) kunnen het WK-ticket al ruiken.De VS waren verder duidelijk te sterk voor Panama. Christian Pulisic lukte een hattrick (17. pen, 45.+4 pen, 65.). Voor de VS scoorden ook Paul Arriola (23.) en Jesus Ferreira (27.) nog. In het slot wist Anibal Godoy (86.) te milderen voor Panama. Voor Mexico maakte Edson Alvarez (70.) het enige doelpunt tegen Honduras, Gerardor Arteaga (KRC Genk) stond de hele match tussen de lijnen. De eerste drie in de Concacaf-zone plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. Het nummer vier speelt een intercontinentale barrage. Met nog één speeldag te gaan, leidt Canada met 28 punten. De VS en Mexico tellen er 25. Costa Rica, dat met 1-2 won van El Salvador, is vierde met drie punten minder dan de VS en Mexico, die duidelijk een beter doelsaldo hebben (het eerste criterium bij een gelijk aantal punten): +13 voor de VS, +7 voor Mexico en +3 voor Costa Rica. De Costa Ricanen moeten woensdag dus een ruime zege boeken tegen de VS om alsnog naar de derde plaats te wippen. Twintig tickets uitgedeeldTwintig van de 32 tickets voor het WK voetbal in Qatar zijn intussen uitgedeeld: Brazilië, Argentinië, Ecuador, Uruguay, Canada, Qatar (gastland), Iran, Zuid-Korea, Japan, Saudi-Arabië, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, België, Kroatië, Spanje, Servië, Engeland, Zwitserland en Nederland.Het WK 2022 vindt van 21 november tot 18 december in Qatar plaats.