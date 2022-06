Enkele uren voor de start is een oefenwedstrijd tussen de nationale voetbalelftallen van Canada en Panama geannuleerd. De Canadese spelers zijn in staking gegaan omdat ze ontevreden zijn over een verloningsvoorstel van hun voetbalbond.

Federatie Canada Soccer bevestigde op Twitter dat de wedstrijd geannuleerd werd. Het ging om een voorbereidingswedstrijd in aanloop naar het WK in Qatar. Canada wist zich voor het eerst in 36 jaar te plaatsen voor het wereldkampioenschap. De spelers lieten in een mededeling weten dat ze nieuwe contractvoorwaarden hebben verworpen. Ze menen dat een voorstel te lang op zich liet wachten en eisen onder andere meer transparantie en 40 procent van het prijzengeld op het WK.

