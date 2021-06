De Italiaan Carlo Ancelotti volgt bij Real Madrid Zinédine Zidane op als hoofdtrainer. Dat heeft de club van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard dinsdag gemeld. Hij ondertekent een contract voor drie jaar.

De 61-jarige Ancelotti staat nog tot medio 2024 onder contract bij Everton, maar maakt dus de overstap naar Real. De Italiaan coachte de Spaanse topclub eerder al van 2013 tot 2015, met wisselend succes. Daarnaast was de ervaren trainer ook aan de slag bij Napoli, Bayern München, PSG, Chelsea, Milan, Juventus, Parma en Reggiana. Sinds eind 2019 was hij werkzaam bij Everton.

Morgen/woensdag zet Ancelotti in het bijzijn van voorzitter Florentino Pérez op symbolische wijze zijn handtekening onder zijn contract. Nadien (omstreeks 18 uur) volgt zijn online persvoorstelling.

Vorige week maakte Zidane bekend te stoppen als trainer van Real. Het team uit de Spaanse hoofdstad greep dit seizoen naast alle prijzen. Hij was er bezig aan zijn tweede periode als hoofdtrainer. In zijn eerste periode van 2,5 jaar won hij drie keer de Champions League.

De Fransman besloot kort na die derde eindzege op te stappen. Begin 2019 keerde Zidane terug op de bank bij RealMadrid, dat onder zijn leiding vorig seizoen de landstitel pakte. Afgelopen jaargang bleef nieuw succes dus echter uit. Real strandde in de halve finales van de Champions League en eindigde in de Spaanse competitie als tweede, op twee punten van stadgenoot Atlético.

De 61-jarige Ancelotti staat nog tot medio 2024 onder contract bij Everton, maar maakt dus de overstap naar Real. De Italiaan coachte de Spaanse topclub eerder al van 2013 tot 2015, met wisselend succes. Daarnaast was de ervaren trainer ook aan de slag bij Napoli, Bayern München, PSG, Chelsea, Milan, Juventus, Parma en Reggiana. Sinds eind 2019 was hij werkzaam bij Everton. Morgen/woensdag zet Ancelotti in het bijzijn van voorzitter Florentino Pérez op symbolische wijze zijn handtekening onder zijn contract. Nadien (omstreeks 18 uur) volgt zijn online persvoorstelling. Vorige week maakte Zidane bekend te stoppen als trainer van Real. Het team uit de Spaanse hoofdstad greep dit seizoen naast alle prijzen. Hij was er bezig aan zijn tweede periode als hoofdtrainer. In zijn eerste periode van 2,5 jaar won hij drie keer de Champions League. De Fransman besloot kort na die derde eindzege op te stappen. Begin 2019 keerde Zidane terug op de bank bij RealMadrid, dat onder zijn leiding vorig seizoen de landstitel pakte. Afgelopen jaargang bleef nieuw succes dus echter uit. Real strandde in de halve finales van de Champions League en eindigde in de Spaanse competitie als tweede, op twee punten van stadgenoot Atlético.