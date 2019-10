De Mexicaanse aanvaller Carlos Vela heeft vannacht een hattrick gescoord in de laatste competitiematch in de MLS. Hij eindigt zo op 34 doelpunten, een nieuw record.

Jaren geleden was hij een van de grootste talenten van Arsenal, maar ondertussen zit de Mexicaan Carlos Vela in de VS te spelen. Maar daar doet hij het wel uitstekend. Hij is op zijn 30ste zelfs een absolute doelpuntenmachine geworden. En daar komt nu een nieuw record bij, die van meeste doelpunten ooit in een MLS-seizoen. 34 stuks maakte hij er voor Los Angeles FC. Vela eindigde het MLS-seizoen met een gemiddelde van meer dan één goal per wedstrijd en stond ook nog garant voor 15 assists. Met zijn 34 stuks doet hij drie beter dan het vorige dat Atlanta United-speler Josef Martinez pas vorig seizoen op zijn naam zette. Martinez kon er dus maar één seizoen van genieten.

Dat het niveau in de MLS dit jaar extreem hoog ligt, bewijzen ook de andere aanvallers op het podium van de topschutter. Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) maakte er in de reguliere competitie 30 en Josef Martinez deed dit seizoen net iets minder goed dan het vorige met 'slechts' 27 goals. Deze drie tenoren van de MLS spelen wel op een eenzame hoogte, want de nummer vier in de topschuttersstand, Diego Rossi van Los Angeles FC, scoorde maar 16 keer...

Binnen twee weken starten de play-offs in de Amerikaanse competitie. Daarin komt het Los Angeles FC van Vela in de eerste rond al onmiddellijk uit tegen het Atlanta United van Martinez. We mogen ons dus opmaken voor een doelpuntrijke wedstrijd.