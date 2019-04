Zonder officiële speelminuten voor Vitesse keert Charly Musonda jr. na een zware knieblessure terug naar Chelsea, waar de middenvelder tot 2022 onder contract ligt.

Eind februari was het, toen Charly Musonda jr. (22) eindelijk weer neerstreek in Arnhem, nadat de aanvallende middenvelder zijn maandenlange revalidatie door een zwaar knieletsel - een kruisbandblessure opgelopen tegenover Royal Antwerp FC in september 2018 - had voltooid in Cobham. Het trainingscomplex van werkgever Chelsea dus. Eind augustus vorig jaar hadden The Blues onze landgenoot voor een seizoen ter beschikking gesteld van Vitesse.

...