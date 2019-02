Catalaanse ondernemer Victor Font kandidaatvoorzitter bij FC Barcelona

Víctor Font, een 46-jarige zakenman uit het Catalaanse Granollers, gaf vorige week een uiteenzetting over hoe hij de toekomst van FC Barcelona ziet. El País was erbij. De man is de CEO van Delta Partners Group, een bedrijf dat strategisch en financieel advies geeft in de telecommunicatiesector. De firma is wereldwijd actief, maar is gezeteld in Dubai, waar Font ook woont. Hij is al sinds jaar en dag socio van FC Barcelona en werd weleens gespot zwaaiend met een estelada, de vlag van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging, in Camp Nou. Naar eigen zeggen is hij al jaren bezig met een project om aan het Barça van de toekomst te bouwen. De azulgrana zullen het binnen afzienbare tijd immers moeten stellen zonder Lionel Messi en een generatie voetballers met een 'ongelooflijke competitiedrang', zoals Font het zelf omschrijft.

'We moeten heel duidelijk voor ogen houden wat het model is en de speelstijl die we willen etaleren. We moeten ook werken met de mensen die daar het meest over weten. We hebben een compromis met het spelen op balbezit zoals Johan Cruijff het ons oplegde', was Font kristalhelder over de manier waarop hij Barça wil zien voetballen. Daarom wil hij het sportieve bestuur van de club ook in handen geven van een oud-Barçaspeler. Die taak zou weleens weggelegd kunnen zijn voor Xavi Hernández, voorlopig nog steeds actief bij het Qatarese Al-Sadd.

Maar de ex-middenvelder van FC Barcelona komt ook in aanmerking voor de job van trainer, een functie die hij zelf ook openlijk ambieert. Font zei dat Xavi sowieso deel uitmaakt van zijn project: 'Ik heb in hem een persoon gevonden met veel gezond verstand. Ik heb hem gezegd: 'Jij zal coach worden van Barça, wie er straks ook voorzitter wordt.' De beste manier om de toekomst van de club te garanderen, is om clubmensen zoals Xavi in de structuur van FC Barcelona te integreren.'

Maar Font heeft niet alleen nagedacht over het sportieve beleid van de club van zijn hart, hij wil ook het economisch model veranderen. 'Dat is verouderd, want om de kassa te doen kloppen, moet de club aan het einde van het jaar voor minstens 100 miljoen euro aan spelers verkopen.'

Font zal zijn kandidatuur pas kunnen stellen bij de voorzittersverkiezingen van 2021. Josep Bartomeu, die al bezig is aan zijn tweede mandaat, zal dan niet meer herverkiesbaar zijn.

Opgemerkte gasten in de zaal waar Font zijn presentatie gaf, waren oud-voorzitter Joan Gaspart en oud-speler Carles Puyol, weet El País nog te melden. Die laatste is ook een boezemvriend van Xavi.