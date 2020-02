CD Mirandés staat in de halve finales van de Spaanse beker. De tweedeklasser schakelde onderweg Celta de Vigo, Sevilla en Villarreal uit. De laatste, dubbele horde voor de finale is Real Sociedad.

Het had niet veel gescheeld of Mirandés was nooit in de halve finales geraakt. In de allereerste ronde struikelde het ei zo na op het veld van derdeklasser Coruxo FC. De thuisploeg uit Vigo pakte bij een 4-4-stand in de 93e minuut twee rode kaarten, waarna Mirandés pas in de 29e minuut van de verlengingen het winnende doelpunt kon maken.

Ook in de rondes daarna tegen UCAM Murcia (2-3) en Celta de Vigo (2-1) stootten Los Rojillos pas door na verlengingen. Opvallend genoeg had Mirandés tegen gereputeerde eersteklassers als Sevilla (3-1) en Villarreal (4-2) wél genoeg aan negentig minuten.

Al wil dat niet zeggen dat ze daarom ook vroeger thuis waren. "Na de wedstrijd zijn we er een paar gaan drinken, maar jammer genoeg sluiten de meeste cafés al tegen 2 uur op een woensdag", liet kapitein Gorka Kijera in Marca optekenen, daags na de stunt tegen Villarreal.

Uitgeschakeld door huidige coach

Het is pas de tweede keer dat de ploeg uit Miranda de Ebro tot in de halve finales van de Copa del Rey geraakt. In het seizoen 2011/12 werden ze over twee wedstrijden geklopt door Athletic Bilbao, met huidig Mirandéscoach Andoni Iraola in de ploeg. Flankspeler Pablo Infante kroonde zich wel tot topschutter van het toernooi en belangrijker: voor het eerst in haar bestaan promoveerde Club Deportivo Mirandés naar de Segunda División.

Los Jabatos (naar de vele everzwijnen in de streek rond de Ebro in de provincie Burgos) zakten in 2017 terug naar de derde klasse, maar promoveerden in 2019 opnieuw. In hetzelfde seizoen won de ploeg de Copa Federación de España, een bekertoernooi voor ploegen uit de derde en vierde klasse die zich niet hebben geplaatst voor de Copa del Rey. Een jaar later strijden ze volop mee om 's lands grootste beker.

Een halve derby

Voor Andoni Iraola wordt de halve finale tegen Real Sociedad een wedstrijd met extra piment. De 37-jarige Bask, die begin dit seizoen bij Mirandés pas aan zijn tweede job als coach begon, speelde in zijn carrière 510 wedstrijden voor aartsrivaal Bilbao. Iraola, een stevige rechtsback, miste het EK 2012 met Spanje door pubalgie en voetbalde in de herfst van zijn carrière nog samen met Frank Lampard, Andrea Pirlo en David Villa bij New York City FC.

In de halve finale, met de terugwedstrijd in het eigen Estadio Municipal de Anduva, rekenen Iraola en zijn Mirandés op de doelpunten van Matheus Aias. De van Watford gehuurde Braziliaan scoorde slechts twee keer in de competitie, maar in de Copa del Rey staat de teller al op vijf. Goed voor de tweede plaats in de topschuttersstand. Alexander Isak, van tegenstander Real Sociedad, doet met zeven doelpunten nog net iets beter.

Miranda de Ebro in de provincie Burgos ligt op slechts anderhalf uurtje rijden van het Baskische San Sebastián. De halve finale tegen Real Sociedad mag dan ook een halve derby genoemd worden. In een eventuele finale wacht Granada of Bilbao. In Burgos dromen ze nu al van revanche voor acht jaar geleden.

