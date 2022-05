Een rechtbank in het Spaanse Almeria heeft Santi Mina, de 26-jarige aanvaller van Celta Vigo, veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens seksueel misbruik van een vrouw in 2017, zo melden Spaanse media.

Mina moet ook 50.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Daarnaast kreeg hij een contactverbod opgelegd. Hij mag twaalf jaar lang niet in een straal van 500 meter van het slachtoffer komen.

De voetballer gaat naar verluidt in beroep. Celta heeft de speler voorlopig uit de selectie gezet.

'RC Celta respecteert het recht van de speler op verdediging, maar is verplicht om maatregelen te nemen tegen de gebeurtenissen die het imago van de club aantasten', meldt de club in een verklaring.

Mina speelt sinds 2019 voor Celta, waarvoor hij ook al uitkwam van 2012 tot en met 2015. Daarna droeg de voormalige belofteninternational het shirt van Valencia. Dit seizoen kwam Mina in 33 competitiewedstrijden in actie en scoorde hij zeven keer (plus drie assists).

