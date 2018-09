Cercle-keeper Paul Nardi maakt zich op voor de derby: 'We negeren de spelers van Club Brugge'

Paul Nardi is geboren en getogen in het Franse Vesoul. Veel valt er niet te beleven in het stadje dat ingesloten zit tussen Dijon en Mulhouse. Of toch: het kan geen toeval zijn dat Jacques Brel een van zijn vele hits naar de stad heeft vernoemd. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. J'ai voulu voir ta soeur et on a vu ta mère, comme toujours. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. 'De inwoners van Vesoul zijn er trots op dat een legende als Brel een ode heeft gebracht aan de stad', zegt de doelman van Cercle, die wereldkampioen Thomas Lemar onder zijn beste vrienden telt.

