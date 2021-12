Voor het eerst in twintig jaar heeft Barcelona zich niet voor de achtste finales van de Champions League kunnen plaatsen. Op de laatste speeldag in groep E verloor de Catalaanse club, vijf keer eindwinnaar van de Champions League (1992, 2006, 2009, 2011, 2015) met 3-0 op het veld van Bayern München.

Barcelona begon gretig aan de wedstrijd maar het was Bayern dat de score opende via Thomas Müller (34.). Barcelona kreeg het moeilijk en vlak voor rust zorgde Leroy Sané (43.) voor de 2-0. Na rust diepte youngster Jamal Musiala (62.) nog uit tot 3-0.

Benfica greep de kans om nog over Barcelona naar de tweede plaats te springen. Met Jan Vertongen 90 minuten in de basis won het met 2-0 van Dynamo Kiev. Voormalig AA Gent-speler Roman Yaremchuk (16.) en Gilberto Junior (22.) scoorden.

Bayern is groepswinnaar met het maximum van 18 punten. Benfica plaatst zich als tweede met acht punten. Barcelona is met zeven punten derde en is zo veroordeeld tot play-offs voor de Europa League. Dynamo Kiev is Europees uitgeschakeld met één puntje. Manchester United, dat al zeker was van Champions League-voetbal na de winter, is groepswinnaar geworden in groep F. De Mancunians hadden daarvoor genoeg aan een 1-1 gelijkspel tegen Young Boys. De wedstrijd tussen Atalanta Bergamo en Villareal werd uitgesteld wegens hevige sneeuwval en zal donderdag op een nog te bepalen tijdstip afgewerkt worden.

Manchester United is groepswinnaar met 11 punten. Donderdag kunnen zowel Villareal (7 punten) als Atalanta (6 punten) nog tweede worden. Voor Young Boys zit het Europese avantuur erop.

In een spannende groep G, waarin de vier ploegen nog kans maakten om door te stoten naar de achtste finales, is Rijsel als groepswinnaar uit de bus gekomen.. De Franse kampioen ging met 1-3 winnen bij Wolfsburg, dat met Koen Casteels, Aster Vranckx en Sebastiaan Bornauw, drie Belgen aan de aftrap had. Alle drie speelden ze de wedstrijd uit. Bij Rijsel mocht Amadou Onana een kwartier voor tijd invallen.

Rijsel kwam al snel op voorsprong dankzij ouderdomsdeken Burak Yilmaz (11.). Wolfsburg zette nadien iets meer druk maar dat leidde niet tot een goal. ex-AA Gent-spitsJonathan David (72.) en de ingevallen Angel Gomes (78.) zorgden na rust nog voor de comfortabele 0-3. Renato Steffen kon de eer van Wolfsburg nog redden in de 89e minuut.

RB Salzburg plaatste zich als tweede door in eigen in eigen huis rechtstreekse concurrent Sevilla met 1-0 te verslaan. Noah Okafor scoorde in de 50e minuut. Sevilla ging aanvallen, maar schoot zichzelf in de voet met twee gele kaarten op korte tijd (56e en 64e) voor Joan Jordan. Scoren lukte niet meer met zijn tienen.

Rijsel eindigde met elf punten; Salzburg bekert ook voort met tien punten. Sevilla (6 punten) speelt de play-offs voor de Europa League, die het al zes keer won.

