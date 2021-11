Chelsea heeft dinsdag op de vijfde speeldag van de Champions League met 4-0 gewonnen van Juventus. Het is daardoor zeker van een plaats in de achtste finales. Barcelona is alles behalve zeker van deelname aan de achtste finales, na een gelijkspel (0-0) tegen Benfica, waar Jan Vertonghen in de basis startte.

Lukaku is op de terugweg na een enkelblessure en zat voor het eerst weer op de bank, maar viel uiteindelijk niet in tegen Juventus, dat al zeker was van de achtste finales. Trevoh Chalobah (25.) opende de score voor Chelsea, uitblinker Reece James (56.) verdubbelde na de rust de voorsprong. Twee minuten later maakte Callum Hudson-Odoi (58.) er 3-0 van.

Tien minuten voor tijd mocht de negentienjarige Belgische verdediger Koni De Winter zijn opwachting maken voor Juventus. Het waren zijn allereerste minuten voor de A-ploeg, meteen op het allerhoogste niveau. Diep in het slot maakte Timo Werner (90+5.) er nog 4-0 van.

Nog in groep H speelden Malmö en Zenit Sint-Petersburg 1-1 gelijk na doelpunten van Rieks (28.) voor de thuisploeg en Rakitsky (90+2.) voor de bezoekers. Even eerder was bij Zenit Chistyakov uitgesloten met zijn tweede geel. Chelsea neemt de leiding over met twaalf punten. Juventus heeft evenveel punten, maar onderlinge duels geven de doorslag. Zenit telt vier punten en is zeker van de Europa League. Malmö telt één puntje.

Lille en Benfica

Barcelona kwam thuis niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Benfica, met Jan Vertonghen in de basis, waardoor de kwalificatie voor de achtste finales op één wedstrijd van het einde nog allesbehalve een zekerheid is. Bayern is groepswinnaar met vijftien punten, Barça telt er zeven. Benfica heeft vijf punten, maar treft op de slotspeeldag nog kneusje Dinamo Kiev, dat één punt telt.

In de superspannende groep G blijft nog altijd alles mogelijk. Lille won met 1-0 van Salzburg met dank aan Jonathan David (31., ex-Gent). Amadou Onana mocht twintig minuten voor tijd invallen bij de Fransen.

Sevilla won in dezelfde groep met 2-0 van Wolfsburg na doelpunten van Joan Jordan (13.) en Rafa Mir (90+7.) diep in de blessuretijd. Bij de Duitsers kwamen er minder Belgen in actie dan gewoonlijk. Koen Casteels is besmet met het coronavirus, Sebastiaan Bornauw en Dodi Lukebakio begonnen op de bank. Aster Vranckx verscheen wél aan de aftrap, Lukebakio kwam hem een kwartier voor tijd vervangen.

Lille is nu leider met acht punten, Salzburg telt er zeven. Sevilla heeft zes punten, Wolfsburg vijf.

In groep F speelden Young Boys Bern en Atalanta 3-3 gelijk. Zapata (10.) bracht de Italianen op voorsprong, Siebatcheu (39.) maakte gelijk. Palomino (51.) zette Atlanta opnieuw op voorsprong, maar Sierro (80.) kwam tien minuten voor tijd met de 2-2. Hefti (84.) leek de Zwitsers de zege te schenken, maar Muriel (88.) maakte nog 3-3.

United is groepsleider met tien punten, Villarreal is tweede met zeven punten. Atalanta telt zes punten en kan nog richting achtste finales, Young Boys heeft vier punten.

