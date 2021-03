Chelsea en Bayern München hebben zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Chelsea won met 2-0 van Atletico Madrid, nadat het al de heenwedstrijd met 0-1 had gewonnen, en staat voor het eerst in zeven jaar bij de laatste acht. Bayern haalde het met 2-1 van Lazio, nadat het eerder al de heenmatch met 1-4 won.

De eerste minuten in Londen waren voor Atletico, maar Chelsea nam al snel over. Na iets meer dan een halfuur leidde dat tot een verdiende voorsprong. Na een run van Werner op links leverde hij de perfecte voorzet af bij Hakim Ziyech (34.), die er in één tijd 1-0 van maakte. Yannick Carrasco ging na 54 minuten naar de kant voor Moussa Dembélé. Joao Felix probeerde nog de boel te doen kantelen, maar Atletico kwam niet meer tot scoren. Het zag in het slot nog Stefan Savic uitgesloten worden na een zware elleboog en slikte uiteindelijk diep in de blessuretijd nog een tweede tegendoelpunt. Op een counter legde invaller Emerson (90+4.) op aangeven van Pulisic met een overhoeks schot de 2-0 eindstand vast.

Ook in München viel de openingstreffer iets voorbij het halfuur. Muriqi ging aan Goretzka hangen, de bal ging op de stip. Robert Lewandowski (33.) aarzelde niet en maakte zijn vijfde doelpunt van het seizoen in de Champions League. In jongste vijf CL-seizoenen zit Lewandowski nu al 41 doelpunten, waarmee hij op gelijke hoogte komt met nummer één Cristiano Ronaldo. Middenin de tweede helft maakte invaller Eric Maxim Choupo-Moting (73.) er op aangeven van Alaba 2-0 van. Lazio kwam in het slot nog met de aansluitingstreffer: Marco Parolo (82.) wist een vrije trap van Andreas Pereira in doel te koppen.

De loting voor de kwartfinales volgt vrijdag.

Nieuw record

Met de overwinning op Lazio heeft Bayern München zich voor de negentiende keer geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Dat is een nieuw record, zo maakte de UEFA na de wedstrijd bekend.

Bayern deelde het record van het aantal kwartfinaleplaatsen tot dusver met Barcelona. De Catalanen werden vorige week uit het kampioenenbal geknikkerd door PSG. Met negentien kwalificaties voor de kwartfinales sinds de hervorming van de competitie in het seizoen 1992-1993, en onder de nieuwe naam 'Champions League', heeft het een nieuw record op haar naam staan.

Bayern won de Champions League in 2001, 2013 en vorig jaar in 2020. Het verloor drie maal de finale (1999, 2010 en 2012), zes maal de halve finale (1995, 2000, 2014, 2015, 2016 en 2018) en zes maal de kwartfinale (1998, 2002, 2005, 2007, 2009 en 2017).

