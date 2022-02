Champions League: Chelsea, zonder Lukaku, klopt Lille - Juventus en Villarreal spelen gelijk

Titelverdediger Chelsea heeft dinsdag zijn heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League met 2-0 gewonnen van het Franse Lille. Romelu Lukaku bleef de hele wedstrijd op de bank bij The Blues. Aan de overkant startte Amadou Onana wél. In de andere wedstrijd speelden Villarreal en Juventus 1-1 gelijk.

Christian Pulisic na zijn goal voor Chelsea