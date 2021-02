Na regen komt zonneschijn. Dat moeten we zeker zeggen over Luis Suárez sinds het begin van het seizoen. Het is een beetje de wraak van de Uruguayaanse spits die aan de deur werd gezet bij Barcelona maar nu met Atlético een gooi doet naar de titel en vanavond tegen Chelsea naar de kwartfinale de Champions League.

Er zijn zo van die liefdesverhalen die slecht aflopen, soms zelfs heel slecht. Het sprookje van Luis Suárez en Barcelona is daar eentje van. Aangekomen in 2014 voor een prijs tegen de 85 miljoen euro, wende El Pistolero snel aan het Spaanse kampioenschap en de Catalaanse club. Hij speelde er uiteindelijk 283 wedstrijden waarin hij 198 keer scoorde, 4 keer de titel won en eenmaal de Champions League.

Maar voor nieuwe coach Ronald Koeman was dat allemaal van geen tel. Bij de verjongingskuur van Barcelona door de Nederlander bleek er dan ook geen plaats te zijn voor de oudere Uruguayaan. Aan het einde van zijn contract in de zomer van 2020 verliet Suárez Barça en zijn beste vriend Lionel Messi, die het vertrek moeilijk kan plaatsen. De topspits was ineens vrij op de markt. Het signaal voor Atlético Madrid om in actie te schieten en hem gratis binnen te halen.

Beetje respect

Enkele maanden later staan de Colchoneros bovenaan in La Liga met acht punten voorsprong op Barcelona, de vierde in de stand. En ondertussen is Luis Suárez ook nog eens topschutter in de competitie samen met Lionel Messi met 16 goals. Coach Diego Simeone heeft de perfecte balans gevonden voor zijn nieuwe ster, die geflankeerd wordt door João Félix en Yannick Carrasco. De entente voelt elkaar goed aan, de verschillende stijlen maken elkaar compleet en de Rojiblancos profiteren ervan.

Momenteel is de 34-jarige aanvaller opnieuw dominant, ook al heeft hij de laatste episode bij Barcelona nog niet helemaal kunnen plaatsen. 'Bij Barcelona veranderden de zaken snel', vertelde hij aan France Football. 'De club moest veranderen en daar ben ik in meegegaan. Maar de manier waarop is me niet zo bevallen, want ik heb altijd geprobeerd om alles van mezelf te geven aan de club en trouw te blijven aan de kleuren. Het was niet eenvoudig om een speler van Barcelona te zijn in de laatste zes maanden en het op hetzelfde niveau te houden. Ik denk dat ik dan ook een beetje respect verdiende toen ze me vertelden dat ik niet meer gewenst was.'

Het geeft misschien nog extra motivatie om dit jaar de Spaanse titel naar het Wanda Metropolitano te brengen. Dat is voor Atlético geleden van 2014. En nu zijn reputatie in Spanje hersteld is, waarom niet hetzelfde doen in de Champions League, een competitie die hij ook al wist te winnen in het verleden, en zo een bittere smaak na te laten in Barcelona?

Door Arthur Gosset

