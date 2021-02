Champions League: Dortmund wint bij Sevilla, Juventus gaat onderuit in Porto

Dortmund heeft woensdag zijn heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League met 2-3 gewonnen bij Sevilla. Thomas Meunier viel diep in het slot in bij Borussia. Juventus ging met 2-1 onderuit bij Porto.

Dortmunds Erling Braut Haaland (R) in duel met Sevilla's Jules Kounde, 17 februari 2021. © Belga

Suso (7.) opende al snel de score voor Sevilla tegen Dortmund, maar ook de gelijkmaker van Mahmoud Dahoud (19.) liet niet lang op zich wachten. Daarna ontbond Erling Braut Haaland (27., 43.), die eerder al de assist had gegeven voor de 1-1, zijn duivels met twee doelpunten voor de rust. Op het einde van de tweede helft kwam Luuk de Jong (84.) nog met de aansluitingstreffer voor de thuisploeg, waardoor de terugwedstrijd nog niet overbodig is. De geblesseerden Axel Witsel en Thorgan Hazard ontbreken bij Dortmund nog altijd, Thomas Meunier mocht een minuutje voor tijd invallen. Porto-Juventus Porto was nog vroeger dan Sevilla met zijn openingstreffer tegen Juventus. Al na minder dan twee minuten maakte Mehdi Taremi er 1-0 van. Verrassend, en meteen na de pauze liepen de Portugezen zowaar uit tot 2-0 dankzij Moussa Marega (46.). In het slot scoorde Federica Chiesa (82.) nog tegen, waardoor Juventus nog met een behoorlijke uitgangspositie naar de terugwedstrijd trekt. De returns volgen op 9 maart.