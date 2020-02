Virgil van Dijk maakte maar één overtreding, Rayane Cherki was de op één na jongste ooit en Ally Samatta scoorde alleen met het hoofd. Het zijn maar enkele van de opvallendste cijfers uit de poulefase van de Champions League.

Het kampioenenbal bevestigde zijn reputatie van doelpuntenfestival. In 96 wedstrijden werd 308 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,21 doelpunten per wedstrijd. Opvallend: 79 goals (26 procent) werden pas in het laatste kwartier of in de extra tijd gemaakt.

De dominantste ploeg was zonder twijfel Bayern München. De Duitsers hadden gemiddeld 63 procent balbezit, maakten 24 goals en leverden met Robert Lewandowski (10) ook de topschutter. Galatasaray daarentegen maakte maar 1 doelpunt in zes wedstrijden. Bayern zorgde op het veld van Tottenham (2-7) voor het grootste doelpuntenfestijn. De beste aangever was Hakim Ziyech van Ajax met 5 assists.

Negatieve records voor Club

Ook Club Brugge levert een opmerkelijk cijfer. De 3 rode kaarten die de West-Vlamingen pakten, waren het hoogste aantal in de poulefase van de CL. Samen met Galatasaray (94) maakten ze ook de meeste overtredingen.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er in de wedstrijd tussen de Turken en Club (1-1) 11 gele kaarten getrokken werden. Virgil van Dijk bewees dat verdedigen ook proper kan. De Nederlander maakte in zes wedstrijden slechts 1 overtreding.

Kopkoning Samatta en marathonman Soucek

Die andere Belgische deelnemer aan het kampioenenbal, KRC Genk, kreeg het hoogste aantal tegengoals te slikken: 20 om precies te zijn. Zelf deden de Limburgers 4 keer de netten trillen, 3 keer was de naar Aston Villa vertrokken Ally Samatta de doelpuntenmaker van dienst. Telkens scoorde hij met het hoofd.

Slavia Praag valt een negatief én een positief record te beurt. Peter Olayinka, die in het verleden nog voor KAA Gent en Zulte Waregem speelde, maakte de meeste overtredingen (21), terwijl Tomas Soucek de meeste meters aflegde. Met zijn 76.121 meter liep de Tsjech bijna twee volledige marathons.

De jongste speler die dit seizoen in actie kwam was Rayane Cherki. De Algerijnse Fransman van Lyon was bij zijn debuut tegen Zenit 16 jaar, 3 maanden en 10 dagen jong. Net iets ouder dan de 16 jaar, 2 maanden en 25 dagen van Celestine Babayaro bij Anderlecht in 1994.

De oudste was Gianluigi Buffon. Hij was in de wedstrijd tegen Leverkusen met zijn 41 jaar, 10 maanden en 13 dagen een paar jaar jonger dan zijn landgenoot Marco Ballotta (43 jaar, 8 maanden en 8 dagen) van Lazio in 2007.

