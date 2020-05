UEFA-baas Aleksandar Ceferin liet weten dat de Champions League en de Europa League in augustus afgewerkt zullen worden. Maar hoe gaat dat dan precies in zijn werk?

De UEFA heeft plannen klaar om de Champions League en Europa League te kunnen afwerken deze zomer. Normaal gezien stonden de finales respectievelijk op 30 en 27 mei gepland, maar door de coronacrisis is het onduidelijk of die nog überhaupt gespeeld kunnen worden.

Of toch minitoernooi?

Twee plannen zouden bovenaan de stapel liggen. In plan-A zouden de resterende rondes in juli en augustus gespeeld worden met telkens een heen- en terugwedstrijd, zoals nu ook al het geval was.

Belangrijk detail daarbij is dat de competities dan al terug bezig moeten zijn en het liefst herstarten in juni, volgens Ceferin.

Voor Duitsland is dat zeker geen probleem - daar begonnen de twee hoogste klasses dit weekend - voor de andere competities is dat nog een vraagteken. Wat gebeurt er in Engeland, Spanje en Italië, die nog allemaal hopen op een herstart in juni?

De Italiaanse regering schortte maandag al alle competities op tot 14 juni. Daar begint de tijd nu ook wel te dringen. Frankrijk heeft zijn keuze echter al gemaakt: geen voetbal tot september. Met nog PSG en Lyon in het kampioenenbal is dat alvast een serieuze opdoffer voor Ceferin.

'PSG en Lyon zullen hun matchen in Frankrijk moeten spelen', vertelde de voorzitter aan BeIn Sports. 'En ik denk ook dat dat zal lukken, want ik zie de Franse regering niets tegen matchen achter gesloten deuren hebben. Maar dat ligt natuurlijk niet in mijn macht. Als de Franse clubs het niet lukt in Frankrijk te spelen, dan moeten ze wel zelf een neutrale grond vinden.'

Als plan-A niet lukt, dan is er nog plan-B met een minitoernooi in augustus. Daarin zal iedere ronde beslecht worden in één wedstrijd. Dat plan treedt in werking wanneer niet alle competities zouden herbeginnen in juni en er dus een periode gezocht wordt om alle clubs samen te krijgen op neutraal terrein.

Veel problemen

Het grote probleem is dat er nog heel veel wedstrijden moeten worden afgewerkt. In de achtste finales van de Champions League moeten Manchester City-Real Madrid, Bayern-Chelsea, Barcelona-Napoli en Lyon-Juventus nog de returnwedstrijd spelen. Beginnen zij dan nog vroeger aan het toernooi?

Groter zijn de problemen in de Europa League waar ze niet enkel met de grootste vijf competities moeten samenwerken, maar ook met Denemarken (FC Kopenhagen), Turkije (Basaksehir), Schotland (Rangers), Oekraïne (Sjachtar Donetsk), Griekenland (Olympiakos) en Zwitserland (Basel).

Maandag raakte ook al bekend dat de Schotse competitie wordt stopgezet, dus hoe moet dat verder? Bovendien moeten Inter-Getafe en Sevilla-Roma nog hun heenwedstrijd afwerken. Dat wordt nog een huzarenstukje om dat allemaal vlot te laten verlopen.

Het Inter van Lukaku moet zelfs nog beginnen aan de achtste finales in de Europa League © Belga Image

Een kwestie van moeten

De druk om de Champions League te laten doorgaan is immens. Is het de clubs niet te doen om de miljoenenpot, dan wel om de grandeur van het toernooi. PSG, bijvoorbeeld, was nu net goed bezig en kwam voor de eerste keer in jaren voorbij de achtste finales.

Maar er zijn ook nog enkele clubs die de Champions League of Europa League nodig hebben om volgend seizoen nog Europees te spelen. Kijk maar naar Atlético Madrid en Napoli die elk zesde staan in hun competitie. Lyon staat zelfs maar zevende. Die clubs zullen er nog alles aan doen om dat waterkansje op Europees voetbal niet verloren te laten gaan.

Volgens Ceferin liggen de augustusplannen klaar op het bureau van het uitvoerend comité. Dat zal binnenkort zijn fiat geven voor de afwerking van het Europese seizoen.

Veel zal nog afhangen van de deadline van 25 mei. Dan wil de UEFA van alle competities weten of ze nog herstarten of niet. Twee dagen later, op de meeting van de Europese voetbalbond, zullen we pas echt met meer zekerheid kunnen zeggen of er tijdens de zomer nog Europees voetbal zal verschijnen op ons televisiescherm.

De UEFA heeft plannen klaar om de Champions League en Europa League te kunnen afwerken deze zomer. Normaal gezien stonden de finales respectievelijk op 30 en 27 mei gepland, maar door de coronacrisis is het onduidelijk of die nog überhaupt gespeeld kunnen worden.Twee plannen zouden bovenaan de stapel liggen. In plan-A zouden de resterende rondes in juli en augustus gespeeld worden met telkens een heen- en terugwedstrijd, zoals nu ook al het geval was. Belangrijk detail daarbij is dat de competities dan al terug bezig moeten zijn en het liefst herstarten in juni, volgens Ceferin. Voor Duitsland is dat zeker geen probleem - daar begonnen de twee hoogste klasses dit weekend - voor de andere competities is dat nog een vraagteken. Wat gebeurt er in Engeland, Spanje en Italië, die nog allemaal hopen op een herstart in juni?De Italiaanse regering schortte maandag al alle competities op tot 14 juni. Daar begint de tijd nu ook wel te dringen. Frankrijk heeft zijn keuze echter al gemaakt: geen voetbal tot september. Met nog PSG en Lyon in het kampioenenbal is dat alvast een serieuze opdoffer voor Ceferin. 'PSG en Lyon zullen hun matchen in Frankrijk moeten spelen', vertelde de voorzitter aan BeIn Sports. 'En ik denk ook dat dat zal lukken, want ik zie de Franse regering niets tegen matchen achter gesloten deuren hebben. Maar dat ligt natuurlijk niet in mijn macht. Als de Franse clubs het niet lukt in Frankrijk te spelen, dan moeten ze wel zelf een neutrale grond vinden.'Als plan-A niet lukt, dan is er nog plan-B met een minitoernooi in augustus. Daarin zal iedere ronde beslecht worden in één wedstrijd. Dat plan treedt in werking wanneer niet alle competities zouden herbeginnen in juni en er dus een periode gezocht wordt om alle clubs samen te krijgen op neutraal terrein.Het grote probleem is dat er nog heel veel wedstrijden moeten worden afgewerkt. In de achtste finales van de Champions League moeten Manchester City-Real Madrid, Bayern-Chelsea, Barcelona-Napoli en Lyon-Juventus nog de returnwedstrijd spelen. Beginnen zij dan nog vroeger aan het toernooi?Groter zijn de problemen in de Europa League waar ze niet enkel met de grootste vijf competities moeten samenwerken, maar ook met Denemarken (FC Kopenhagen), Turkije (Basaksehir), Schotland (Rangers), Oekraïne (Sjachtar Donetsk), Griekenland (Olympiakos) en Zwitserland (Basel). Maandag raakte ook al bekend dat de Schotse competitie wordt stopgezet, dus hoe moet dat verder? Bovendien moeten Inter-Getafe en Sevilla-Roma nog hun heenwedstrijd afwerken. Dat wordt nog een huzarenstukje om dat allemaal vlot te laten verlopen.De druk om de Champions League te laten doorgaan is immens. Is het de clubs niet te doen om de miljoenenpot, dan wel om de grandeur van het toernooi. PSG, bijvoorbeeld, was nu net goed bezig en kwam voor de eerste keer in jaren voorbij de achtste finales. Maar er zijn ook nog enkele clubs die de Champions League of Europa League nodig hebben om volgend seizoen nog Europees te spelen. Kijk maar naar Atlético Madrid en Napoli die elk zesde staan in hun competitie. Lyon staat zelfs maar zevende. Die clubs zullen er nog alles aan doen om dat waterkansje op Europees voetbal niet verloren te laten gaan.Volgens Ceferin liggen de augustusplannen klaar op het bureau van het uitvoerend comité. Dat zal binnenkort zijn fiat geven voor de afwerking van het Europese seizoen. Veel zal nog afhangen van de deadline van 25 mei. Dan wil de UEFA van alle competities weten of ze nog herstarten of niet. Twee dagen later, op de meeting van de Europese voetbalbond, zullen we pas echt met meer zekerheid kunnen zeggen of er tijdens de zomer nog Europees voetbal zal verschijnen op ons televisiescherm.