Er stonden heel wat wedstrijden op het programma in de Champions League. Onder andere Juventus en Bayern zijn zeker van de volgende ronde. Belgen Amadou Onana (Lille) en Jan Vertonghen (Benfica) kwamen ook in actie.

In Groep G gaf Sevilla partij aan Lille, waar Amadou Onana op de bank begon. De Fransmannen wonnen met 1-2. Ocampos scoorde op het kwartier voor de Spanjaarden (15.). Kort voor rust scoorde David (ex-AA Gent) de gelijkmaker vanop de stip na tussenkomst van de VAR (43.).

In de tweede helft kwam Lille op voorsprong dankzij een doelpunt van Ikone (51.). Onana mocht in de 75e minuut Sanches vervangen. Lille staat na vier wedstrijden tweede in groep G met 5 punten, Sevilla staat laatste met 3 punten.

Ronaldo sleept punt uit de brand voor United

Villarreal heeft dinsdag op de vierde speeldag van de Champions League in groep F de punten thuisgehouden tegen BSC Young Boys. De thuisploeg won met 2-0. Villarreal kwam op voorsprong in de 36e minuut dankzij een kopbal van Capoue. In het slot van de wedstrijd verdubbelde Danjuma (ex-Club Brugge) de score (90.). Villarreal staat aan kop in groep F met 7 punten samen met Manchester United. BSC Young Boys staat laatste met 3 punten na vier wedstrijden.In Groep G gaf Sevilla partij aan Lille, waar Amadou Onana op de bank begon. De Fransmannen wonnen met 1-2. Ocampos scoorde op het kwartier voor de Spanjaarden (15.). Kort voor rust scoorde David (ex-AA Gent) de gelijkmaker vanop de stip na tussenkomst van de VAR (43.). In de tweede helft kwam Lille op voorsprong dankzij een doelpunt van Ikone (51.). Onana mocht in de 75e minuut Sanches vervangen. Lille staat na vier wedstrijden tweede in groep G met 5 punten, Sevilla staat laatste met 3 punten.

In dezelfde groep speelde Atalanta 2-2 gelijk tegen Manchester United. Ilicic opende de score voor Atalanta met een doelpunt in de 12e minuut. Net voor de rust bediende Fernandes de onvermijdelijke Ronaldo die de 1-1 op het bord zette (45.+1). Na tien minuten spelen in de tweede helft bracht Zapata de thuisploeg waar op voorsprong (56.). In de toegevoegde tijd sleepte Ronaldo met zijn tweede van de avond nog een gelijkspel uit de brand (90.+1). United staat samen met Villarreal aan kop in groep F na vier wedstrijden, Atalanta staat derde met 5 punten.

Wolfsburg-Belgen verschalken Salzburg, Chelsea wint zuinig op Malmö

Wolfsburg begon het beste aan de partij. Baku scoorde na vier minuten spelen op aangeven van Gerhardt en bracht de Duitsers 1-0 op voorsprong. Op het halfuur bracht Wöber vanop afstand Salzburg weer langszij (30.). Na een uur spelen bediende Arnold ex-Anderlechtspeler Nmecha die de bal in de rechterbovenhoek plaatste en de 2-1 op het bord zette (60.). Lukebakio loste kort daarna Weghorst af (63.). Vranckx werd in de 82 minuut vervangen door Mbabu.

Door de overwinning springt Wolfsburg naar een voorlopige tweede plaats met 5 punten. Salzburg staat nog steeds aan de leiding in groep G met 7 punten. Sevilla en Lille treffen mekaar later op de avond.

In groep H ontving Malmö dinsdag Chelsea. Romelu Lukaku zat niet in de Londense selectie vanwege een enkelblessure. Ziyech opende de score voor de bezoekers op aangeven van Huson-Odoi (56.) en zette meteen de 0-1 eindscore op het bord.

Door de overwinning staat Chelsea samen met Juventus aan kop in groep H met negen punten. Juventus speelt vanavond nog tegen Zenit. Malmö FF staat laatste zonder punten.

Juventus en Bayern na zege zeker van volgende CL-ronde, ook Barcelona wint

In groep H van de Champions League heeft Juventus op de vierde speeldag met 4-2 gewonnen van Zenit. De Italiaanse grootmacht is, net als Bayern München dat in groep E weer fors uithaalde tegen Benfica en Jan Vertonghen (5-2), zeker van een plaats in de knock-outfase.

Dybala opende voor Juve de score voor de thuisploeg in de 11e minuut, maar net voor het halfuur werkte Bonucci de bal ongelukkig in eigen doel waardoor Zenit opnieuw langszij kwam (26.). Dybala bracht zijn ploeg weer op voorsprong (58.) en ook Chiesa (74.) en Morata (82.) konden scoren. In de toegevoegde tijd maakte Azmoun nog de 4-2 (90.+2). Juventus staat aan de leiding in zijn groep met 12 punten uit vier wedstrijden. Zenit staat derde met drie punten.

In Groep E speelde FC Dynamo Kiev tegen een gehavend FC Barcelona. Sterkhouders Pedri (knieblessure), Piqué (beenblessure), Braithwaite (knieblessure) en Agüero (hartproblemen) zaten niet in de selectie. Barcelona won zuinig met 0-1 dankzij een doelpunt van Fati in de 70e minuut. Barcelona staat na de overwinning tweede in zijn groep met 6 punten. Kiev staat op de laatste plaats met 1 punt.

Nog in Groep E trof Bayern München het Benfica van Rode Duivel Jan Vertonghen. Bayern won overtuigend met 5-2. Lewandowski scoorde drie keer (26., 61. en 84.) en miste een penalty. Ook Gnabry (32.) en Sané (49.) vonden het doel. Voor de Portugezen scoorden Morato (38.) en Nunez (74.). Bayern staat aan de leiding in zijn groep met het maximum van de punten (12). Benfica staat derde met 4 punten.

