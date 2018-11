Champions League: Liverpool neemt Shaqiri niet mee naar Belgrado uit vrees voor Servische fans

De Zwitser van Kosovaars-Albanese afkomst stootte afgelopen zomer tijdens het WK de Servische supporters voor het hoofd door een doelpunt tegen Servië op een provocerende manier te vieren. Hij vormde met zijn handen een dubbele adelaar, het symbool van de Albanese vlag. Daarnaast ergerde hij de Servische aanhang, die hem constant uitfloot, door met Kosovaarse vlagjes op zijn schoenen te spelen.

De politieke verhoudingen tussen enerzijds Servië en anderzijds Albanië en Kosovo liggen nog altijd heel gevoelig.

Jürgen Klopp wil de zaak niet op de spits drijven en laat Shaqiri daarom thuis. 'Wij gaan naar de fantastische stad Belgrado als een voetbalploeg om er voetbal te spelen. We hebben ook geruchten opgevangen over de ontvangst die Shaq er zou krijgen, en al weten we niet wat er zou gebeuren, we willen alleen maar 100 procent op voetbal gefocust zijn. Shaq is er niet bij en hij aanvaardt en begrijpt dat. Hij is onze speler, we houden van hem en hij zal nog vaak voor ons spelen, maar niet dinsdag.'