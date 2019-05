Liverpool heeft dinsdag in de halve finale van de Champions League met 4-0 van Barcelona gewonnen en stoot door naar de finale. De heenwedstrijd eindigde in Camp Nou op 3-0 in het voordeel van Barcelona. Divock Origi werd een van de grote helden van de avond met twee doelpunten.

Origi verving de geblesseerde Mo Salah bij Liverpool, Barça startte met dezelfde elf als vorige week. Nog geen acht minuten had Origi (7.) nodig om zijn waarde te bewijzen: in de rebound van een schot van Shaqiri kon hij na defensief geklungel van Jordi Alba eenvoudig de 1-0 in doel schuiven. Het was de eerste goal ooit voor onze landgenoot in de Champions League, die zelfs pas de derde Belg in de geschiedenis is die scoort in de halve finales van de Champions League na Philippe Léonard en Radja Nainggolan.

In het vervolg van een uitstekende en bij momenten zelfs zinderende eerste helft was Barcelona de betere ploeg, en kwam het met kansen voor onder meer Messi en Jordi Alba in de buurt van de gelijkmaker. Als het scoorde moest Liverpool er al vijf maken, maar de mannen van Jürgen Klopp bleven overeind, met dank aan een sterk keepende Alisson.

Tijdens de pauze wisselde Klopp Robertson voor de Nederlander Georginio Wijnaldum, en dat bleek een gouden zet. De invaller schoot negen minuten na de rust op doelman Ter Stegen, die raakte de bal met zijn hand, maar het leer verdween alsnog in doel. 2-0, en het kon nog gekker. Twee minuten later kreeg Wijnaldum bij een vrijschop geen enkele verdediger bij zich, sprong hoog en kopte de 3-0 onhoudbaar voorbij Ter Stegen.

Na de derde van Liverpool volgde opnieuw enkele pogingen van Messi - Barcelona had aan één doelpunt nog altijd meer dan genoeg - maar het was alweer aan de overkant dat de goal viel. Alexander-Arnold verraste de voltallige Catalaanse defensie door een hoekschop héél snel te nemen, Origi stond op de juiste plaats en ramde de 4-0 tegen de netten, zijn tweede van de avond. Vijf minuten voor tijd moest hij geblesseerd naar de kant, maar dat kon het feestje niet meer vergallen.

Woensdag treffen Ajax en Tottenham mekaar in de tweede halve finale. De Amsterdammers wonnen de heenwedstrijd in Londen met 0-1. De finale volgt op 1 juni in het Wanda Metropolitano in Madrid.