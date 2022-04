Manchester City en Liverpool hebben zich woensdagavond als derde en vierde team voor de halve finales van de Champions League geplaatst. Het werden twee woelige wedstrijden.

De Citizens hadden voldoende aan een 0-0 gelijkspel op bezoek bij Atletico Madrid in hun terugwedstrijd van de kwartfinales, nadat het acht dagen geleden met 1-0 aan het langste eind trok dankzij de winning goal van Kevin De Bruyne. Liverpool speelde 3-3 gelijk tegen Benfica en had de heenwedstrijd in Lissabon met 1-3 gewonnen.

Blessure De Bruyne

Op het halfuur kwam Atletico goed weg in het eigen Wanda Metropolitano tegen De Bruyne en co. City-aanvoerder Ilkay Gündogan besloot van aan het penaltypunt met een lage schuiver tegen de paal en vond in de rebound met het hoofd een Atletico-verdediger op zijn weg. Halverwege de tweede helft moest KDB noodgedwongen de strijd staken in de Spaanse hoofdstad. Hij verliet mankend het terrein en werd afgelost door Raheem Sterling. Vier minuten later maakte Yannick Carrasco zijn opwachting in het andere kamp. De troepen van Diego Simeone probeerden met Carrasco in de rangen alsnog de poorten naar de verlengingen open te beuken, maar het vizier stond niet scherp genoeg. In de laatste minuten zag Madrileen Felipe nog rood na natrappen op Phil Foden en in de 98e minuut moest Ederson alle zeilen bijzetten om een kanonskogel van Carrasco uit doel te ranselen. Er waren enkele opstootjes tussen spelers.

Phil Foden © GettyImages

Doelpuntenfestijn

Tegelijkertijd gaf Liverpool in de vierde en laatste kwartfinale een nieuwe zege tegen het Benfica van Jan Vertonghen uit handen in het slot. Ibrahima Konate (21.) trof opnieuw raak. Goncalo Ramos (32.) gaf de bezoekers hernieuwde hoop met een 1-1 ruststand, al werd die door Roberto Firmino (55.) snel na de pauze alweer de kop in gedrukt. Diezelfde Firmino (65.) pikte zelfs een tweede treffer mee op Anfield. Voormalig Gent-speler Roman Yaremchuk (73.) en goudhaantje Darwin Nunez (83.) prikten nog tegen en legden daarmee de 3-3 eindstand vast.

Jürgen Klopp gunde Divock Origi enkele speelminuten in blessuretijd.

Liverpool-Villarreal en Manchester City-Real Madrid zijn de affiches bij de laatste vier op het kampioenenbal. Dinsdag 26 en woensdag 27 april staan de heenmatchen op het programma. Een week later, op 3 en 4 mei, vinden de returns plaats.

