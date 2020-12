FC Barcelona versus Paris Saint-Germain wordt de topaffiche in de achtste finales van de Champions League. Dat werd maandag bepaald tijdens de loting in het Zwitserse Nyon. De heenwedstrijden staan op 16-17 en 23-24 februari op de planning. De returns volgen op 9-10 en 16-17 maart.

Het wordt voor beide ploegen hun eerste confrontatie sinds de legendarische ontmoeting in het voorjaar van 2017. PSG won toen in het eigen Parc des Princes de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League met 4-0. Drie weken later zorgde Barcelona in Camp Nou echter voor een heuse 'remontada'. De Catalanen wonnen onder leiding van een uitmuntende Neymar, die enkele maanden later Barcelona voor een recordbedrag van 222 miljoen euro zou ruilen voor PSG, met 6-1. Barcelona stootte zo door, PSG bleef onthutst achter.

De Parijzenaars verzekerden zich dit seizoen met 12/18 van groepswinst in poule H. Barcelona zag op de slotspeeldag de overwinning in groep G uit haar handen glippen. Juventus kwam met 0-3 winnen in Camp Nou en verwees het team van coach Ronald Koeman, ondanks een 15/18, zo naar de tweede plaats. Naast Barcelona-PSG kwamen er maandag nog enkele mooie affiches uit de trommel bij de loting voor de achtste finales van de Champions League.

Het Manchester City van Kevin De Bruyne neemt het op tegen revelatie Borussia Mönchengladbach, dat verrassend tweede werd in groep B. Lazio Roma, dat maar op het nippertje Club Brugge uit de tweede ronde hield, treft uittredend winnaar Bayern München. Het Atlético Madrid van Yannick Carrasco ontmoet Chelsea en Liverpool en Divock Origi kregen RB Leipzig voorgeschoteld. Borussia Dortmund, dat zondag nog haar trainer Lucien Favre aan de deur zette, trof Sevilla.

De Borussen, met Rode Duivels Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard in de rangen, won groep F, de poule van Club Brugge. Ook voor Real Madrid, dat erg moeizaam door de groepsfase raakte, wacht een lastige klip. Thibaut Courtois en Eden Hazard ontmoeten Atalanta Bergamo, één van de revelaties van vorig seizoen en de boeman van Ajax in groep D. De laatste achtste finale bracht FC Porto en Juventus samen. De finale van de Champions League vindt op 29 mei plaats in Istanboel.

De wedstrijden:

Borussia Mönchengladbach (Dui) - Manchester City (Eng)

Lazio Roma (Ita) - Bayern München (Dui)

Atlético Madrid (Spa) - Chelsea (Eng)

RB Leipzig (Dui) - Liverpool (Eng)

FC Porto (Por) - Juventus (Ita)

FC Barcelona (Spa) - Paris Saint-Germain (Fra)

Sevilla (Spa) - Borussia Dortmund (Dui)

Atalanta Bergamo (Ita) - Real Madrid (Spa)

Het wordt voor beide ploegen hun eerste confrontatie sinds de legendarische ontmoeting in het voorjaar van 2017. PSG won toen in het eigen Parc des Princes de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League met 4-0. Drie weken later zorgde Barcelona in Camp Nou echter voor een heuse 'remontada'. De Catalanen wonnen onder leiding van een uitmuntende Neymar, die enkele maanden later Barcelona voor een recordbedrag van 222 miljoen euro zou ruilen voor PSG, met 6-1. Barcelona stootte zo door, PSG bleef onthutst achter. De Parijzenaars verzekerden zich dit seizoen met 12/18 van groepswinst in poule H. Barcelona zag op de slotspeeldag de overwinning in groep G uit haar handen glippen. Juventus kwam met 0-3 winnen in Camp Nou en verwees het team van coach Ronald Koeman, ondanks een 15/18, zo naar de tweede plaats. Naast Barcelona-PSG kwamen er maandag nog enkele mooie affiches uit de trommel bij de loting voor de achtste finales van de Champions League. Het Manchester City van Kevin De Bruyne neemt het op tegen revelatie Borussia Mönchengladbach, dat verrassend tweede werd in groep B. Lazio Roma, dat maar op het nippertje Club Brugge uit de tweede ronde hield, treft uittredend winnaar Bayern München. Het Atlético Madrid van Yannick Carrasco ontmoet Chelsea en Liverpool en Divock Origi kregen RB Leipzig voorgeschoteld. Borussia Dortmund, dat zondag nog haar trainer Lucien Favre aan de deur zette, trof Sevilla. De Borussen, met Rode Duivels Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard in de rangen, won groep F, de poule van Club Brugge. Ook voor Real Madrid, dat erg moeizaam door de groepsfase raakte, wacht een lastige klip. Thibaut Courtois en Eden Hazard ontmoeten Atalanta Bergamo, één van de revelaties van vorig seizoen en de boeman van Ajax in groep D. De laatste achtste finale bracht FC Porto en Juventus samen. De finale van de Champions League vindt op 29 mei plaats in Istanboel. De wedstrijden: Borussia Mönchengladbach (Dui) - Manchester City (Eng) Lazio Roma (Ita) - Bayern München (Dui) Atlético Madrid (Spa) - Chelsea (Eng) RB Leipzig (Dui) - Liverpool (Eng) FC Porto (Por) - Juventus (Ita) FC Barcelona (Spa) - Paris Saint-Germain (Fra) Sevilla (Spa) - Borussia Dortmund (Dui) Atalanta Bergamo (Ita) - Real Madrid (Spa)