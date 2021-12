Liverpool heeft op de zesde en laatste speeldag van de groepsfase in de Champions League met 1-2 gewonnen bij AC Milan. Divock Origi scoorde en hielp zo mee aan de uitschakeling van het Milan van invaller Alexis Saelemaekers. Atletico Madrid, dat met 1-3 won bij Porto ondanks een rode kaart van Yannick Carrasco, stoot in dezelfde groep wel door.

Origi mocht nog eens in de basis beginnen bij Liverpool, dat al zeker was van de achtste finales. Hij bedankte met een doelpunt. Fikayo Tomori (29.) had Milan nochtans op voorsprong gezet, maar Mo Salah (36.) maakte voor de rust al gelijk. Origi (55.) besliste na de pauze de wedstrijd door in de herneming binnen te tikken na een poging van Mané. Saelemaekers viel nog in op het uur, maar kon de meubelen niet meer redden voor de Italianen.

In Porto was het Antoine Griezmann (56.) die de score opende. De wedstrijd liep daarna stevig uit de hand met drie rode kaarten. Carrasco moest als eerste van het veld na een ferme duw. Daarna kregen bij Porto ook Wendell en Marchesin - die laatste vanop de bank - rood. Diep in het slot scoorden Angel Correa (90.) en Rodrigo De Paul (90+2.) nog voor Atletico én Sergio Oliveira (90+5.) vanop de stip voor Porto. Liverpool telt het maximum van de punten in groep B, achttien dus. Atletico stoot als tweede door met zeven punten. Porto trekt met vijf punten naar de Europa League, AC Milan heeft vier punten en is uitgeschakeld.

Dortmund-Besiktas

In groep C haalde Borussia Dortmund, met Thomas Meunier en Axel Witsel aan de aftrap, met 5-0 uit tegen Besiktas, waar Michy Batshuayi in de spits stond. Donyell Malen (29.) zorgde voor de openingstreffer, daarna was het twee keer aan Marco Reus (45, 53.) en twee keer aan Erling Haaland (68, 81.). In dezelfde groep haalde Ajax het met 4-2 van Sporting. Sebastien Haller (8.) opende al snel de score, Nuno Santos (22.) maakte gelijk. Antony (42.), David Neres (58.) en Steven Berghuis (62.) zorgden nadien voor een ruime Amsterdamse voorsprong. Tabata (78.) beperkte in het slot nog de schade.

Ajax boekt net als Liverpool achttien op achttien. Sporting was al zeker van de twee plaats met negen punten. Ook Dortmund komt nog op negen punten, maar moet het afleggen in de onderlinge duels en gaat naar de Europa League. Besiktas eindigt puntenloos laatst.

Real wint van Inter

In groep D haalde Real Madrid, met Thibaut Courtois onder de lat en Eden Hazard op de bank, het met 2-0 van Inter. Toni Kroos (17.) opende de score, Marco Asensio (79.) verdubbelde die in het slot. Tussendoor pakte Barella rood bij Inter. Tien minuutjes voor tijd mocht Eden Hazard nog even invallen.

In dezelfde groep speelden Shakhtar Donetsk en Sheriff Tiraspol 1-1 gelijk na doelpunten van Fernando (42.) en Boban Nikolov (90+3.).

Real en Inter waren al zeker van de achtste finales en blijven eerste en tweede met respectievelijk vijftien en tien punten. Tiraspol gaat met zeven punten naar de Europa League, Shakhtar is laatste met twee punten.

Origi mocht nog eens in de basis beginnen bij Liverpool, dat al zeker was van de achtste finales. Hij bedankte met een doelpunt. Fikayo Tomori (29.) had Milan nochtans op voorsprong gezet, maar Mo Salah (36.) maakte voor de rust al gelijk. Origi (55.) besliste na de pauze de wedstrijd door in de herneming binnen te tikken na een poging van Mané. Saelemaekers viel nog in op het uur, maar kon de meubelen niet meer redden voor de Italianen. In Porto was het Antoine Griezmann (56.) die de score opende. De wedstrijd liep daarna stevig uit de hand met drie rode kaarten. Carrasco moest als eerste van het veld na een ferme duw. Daarna kregen bij Porto ook Wendell en Marchesin - die laatste vanop de bank - rood. Diep in het slot scoorden Angel Correa (90.) en Rodrigo De Paul (90+2.) nog voor Atletico én Sergio Oliveira (90+5.) vanop de stip voor Porto. Liverpool telt het maximum van de punten in groep B, achttien dus. Atletico stoot als tweede door met zeven punten. Porto trekt met vijf punten naar de Europa League, AC Milan heeft vier punten en is uitgeschakeld. In groep C haalde Borussia Dortmund, met Thomas Meunier en Axel Witsel aan de aftrap, met 5-0 uit tegen Besiktas, waar Michy Batshuayi in de spits stond. Donyell Malen (29.) zorgde voor de openingstreffer, daarna was het twee keer aan Marco Reus (45, 53.) en twee keer aan Erling Haaland (68, 81.). In dezelfde groep haalde Ajax het met 4-2 van Sporting. Sebastien Haller (8.) opende al snel de score, Nuno Santos (22.) maakte gelijk. Antony (42.), David Neres (58.) en Steven Berghuis (62.) zorgden nadien voor een ruime Amsterdamse voorsprong. Tabata (78.) beperkte in het slot nog de schade. Ajax boekt net als Liverpool achttien op achttien. Sporting was al zeker van de twee plaats met negen punten. Ook Dortmund komt nog op negen punten, maar moet het afleggen in de onderlinge duels en gaat naar de Europa League. Besiktas eindigt puntenloos laatst.In groep D haalde Real Madrid, met Thibaut Courtois onder de lat en Eden Hazard op de bank, het met 2-0 van Inter. Toni Kroos (17.) opende de score, Marco Asensio (79.) verdubbelde die in het slot. Tussendoor pakte Barella rood bij Inter. Tien minuutjes voor tijd mocht Eden Hazard nog even invallen. In dezelfde groep speelden Shakhtar Donetsk en Sheriff Tiraspol 1-1 gelijk na doelpunten van Fernando (42.) en Boban Nikolov (90+3.). Real en Inter waren al zeker van de achtste finales en blijven eerste en tweede met respectievelijk vijftien en tien punten. Tiraspol gaat met zeven punten naar de Europa League, Shakhtar is laatste met twee punten.