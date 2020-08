RB Leipzig heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De Duitse ploeg nam in de kwartfinales met 2-1 de maat van het Atletico Madrid van Rode Duivel Yannick Carrasco, die de partij in Lissabon volmaakte.

In zijn allereerste halve finale in de Champions League neemt Leipzig het volgende week dinsdag op tegen PSG, dat woensdagavond met 1-2 de maat nam van Atalanta.

Verslag

Atletico moest het in Lissabon zonder verdediger Vrsaljko en aanvaller Correa zien te rooien. Beiden testten in aanloop naar het duel positief op het coronavirus. Coach Siméone kon wel rekenen op Rode Duivel Yannick Carrasco, die vanop de linkerflank het spitsenduo Llorente en Diego Costa mocht bedienen.

Leipzig, een debutant in de achtste finales van de Champions League, verloor tijdens de coronapauze zijn topschutter Timo Werner. De Duitse international liet de Final 8 aan zich voorbijgaan om de voorbereiding met zijn nieuwe club Chelsea af te werken.

Hoewel aanvallend onthoofd, kwam Leipzig in het Estadio José Alvalade als eerste tot een kans. Na matig ontzetten bij de Madrilenen trapte Halstenberg weliswaar hoog over. Een bedrijvige Carrasco forceerde de beste kans in de eerste helft na goed tien minuten voetballen. Met een flegmatiek hakje zette de Rode Duivel ploegmaat Lodi op weg. Carrasco kreeg het leer terug en vlamde richting korte hoek, doelman Gulacsi redde met de vuisten.

Beide ploegen hielden elkaar in een boeiende pot voetbal in evenwicht, maar grote kansen volgden niet. Op slag van rust kopte uitblinker Upamecano voor Leipzig op doel zonder Atletico-doelman Oblak te verontrusten.

Na de pauze brak de ploeg van de jonge succescoach Julian Nagelsmann meteen de ban. Sabitzer schilderde na een breed uitgesponnen aanval het leer met veel gevoel op het hoofd van Dani Olmo (51.), die beheerst en overhoeks tegen de netten kopte: 1-0.

Siméone greep in en gooide recordaankoop Joao Felix voor de leeuwen. De jonge Portugese spits haalde zijn gram, want lokte 20 minuten voor tijd een strafschop uit. Felix (71.) trapte de gelijkmaker koeltjes binnen.

Atletico rook bloed, maar Leipzig liet zich niet uit zijn lood slaan. Na balverlies van Atletico op het middenveld schakelden de Duitsers pijlsnel om.

Invaller Tyler Adams (88.) kreeg het leer en zag zijn schuiver via een Madrileens been over een kansloze Oblak in doel dwarrelen. Van die klap herstelden Carrasco en co niet meer.

