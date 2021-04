Real Madrid en Chelsea hebben dinsdag in hun heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League 1-1 gelijkgespeeld. Thibaut Courtois stond zoals gebruikelijk onder de lat bij de Koninklijke, Eden Hazard viel midden de tweede helft in.

Na een gesloten start trok Chelsea het laken naar zich toe en na minder dan een kwartier leidde dat al tot een voorsprong voor de bezoekers. Christian Pulisic (14.) kon makkelijk door de Madrileense defensie snijden, kapte Courtois handig uit en joeg de 0-1 tegen de netten. De Londenaren leken na hun openingstreffer de controle te hebben, maar Real wist tegen de gang van het spel in gelijk te maken. Karim Benzema (29.) controleerde bij een hoekschop met de borst en ranselde de 1-1 keihard in doel. Knap doelpunt.

Met zijn 71 doelpunten in de Champions League rukt de Fransman op naar de vierde plaats op de topschutterslijst aller tijden na Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Robert Lewandowski.

Eden Hazard valt in

Ook na de pauze toonde Chelsea zich de betere ploeg, bij de thuisploeg liep het allemaal behoorlijk stroef. Real-coach Zinédine Zidane bracht dan maar Eden Hazard in de strijd. Het verschil kon hij niet meer maken in een tweede helft waarin er relatief weinig te beleven viel. Chelsea had misschien nog meer verdiend dan een gelijkspel, maar trekt met de beste kaarten naar de terugwedstrijd in Londen. Die staat volgende woensdag (5 mei) op het menu.

