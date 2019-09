Naar wie kan het Club Bruggepubliek uitkijken?

Eden Hazard (Real Madrid)

Eindelijk! De beste Belgische voetballer aller tijden speelt nu ook bij de beste club aller tijden. Eden Hazard kwam bij Lille OSC en Chelsea ook al in actie in de Champions League, maar in totaal staan er slechts 44 CL-wedstrijden op zijn teller. Daarin maakte hij 8 goals en gaf hij 13 assists. Statistieken die hij bij Real Madrid moet opkrikken.

David Okereke (Club Brugge)

De fans van Club beleefden al veel plezier aan hem. Inzetbaar op de flank, maar vooral centraal. Begon zijn voetbalcarrière in het Abuja Football College, het geesteskind van de Italiaanse zakenman Gabriele Volpi. Die is ook eigenaar van Spezia Calcio, waardoor Okereke zijn eerste Europese passen zette in de Italiaanse Serie B.

David Okereke

Sofiane Feghouli (Galatasaray)

Sofiane Feghouli, een middenvelder die ook op de flanken uit de voeten kan, was een van de smaakmakers van Valencia en stond er vijf jaar onafgebroken in de basis. Hij belandde na een matig seizoen met West Ham in de zomer van 2017 bij Galatasaray, waar hij vorig seizoen tot speler van het jaar werd verkozen.

Sofiane Feghouli © Hollandse Hoogte / Gerrit van Ke

Kylian Mbappé (PSG)

In zijn tweede seizoen bij de profs bereikte Kylian Mbappé met AS Monaco al de halve finales van de Champions League. Sindsdien is zijn relatie met de eerste Europacup beperkt gebleven tot twee opeenvolgende eliminaties in de 1/8 finales met PSG. Donatella is vastbesloten om aan dat reeksje een eind te maken.