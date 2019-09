Wie zal er de show verzorgen in groep B van de Champions League?

Robert Lewandowski (Bayern München)

Geen record is veilig voor de 31-jarige Poolse scoremachine. Met 9 Bundesligahattricks zit de meest scorende buitenlander in Duitsland nu al op gelijkte hoogte van kleppers als Dieter Müller en Karl-Heinz Rummenigge. Kwam in 2014 transfervrij over van Borussia Dortmund en verlengde eind augustus bij Bayern München tot 2023.

Miguel Ángel Guerrero (Olympiacos)

Dat Olympiacos naar de CL mag, heeft het voor een groot deel te danken aan Guerrero. De Spaanse aanvaller tekende tegen Viktoria Pilsen voor een wondermooie solo (en goal) en opende de score in de play-offs tegen Krasnodar, dat met 4-0 werd verpletterd. Begon pas vorige zomer aan zijn eerste buitenlandse avontuur.

Miguel Ángel Guerrero © Sputnik / Icon Sport

Richmond Boakye (Rode Ster Belgrado)

De Ghanese centrumspits belandde op zijn 15e in Italië en debuteerde twee jaar erna bij Genoa, maar vooral de fans van Sassuolo hebben goede herinneringen aan Boakye: 23 goals in twee seizoenen Serie B. In januari 2017 belandde hij voor het eerst in Belgrado. Hij trapte Rode Ster met 3 goals naar de poulefase.

Richmond Boakye © BELGAIMAGE

Tanguy Ndombele (Tottenham Hotspur)

Wordt hij de missing link op het middenveld? Een van die talenten die in de rand van Parijs opgroeide en die verder werd afgewerkt door Guingamp en Amiens. Daar plukte Lyon hem weg. Wie sneller was geweest, had vier jaar geleden een zaakje kunnen doen: Tanguy voetbalde toen bij de reserven van Amiens, zonder contract. Men vond hem te dik.