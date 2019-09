Niet de allergrootste namen in de groep van Manchester City.

Rodri (Manchester City)

Voluit: Rodrigo Hernández. Nieuwkomer op het middenveld van City, waar hij met Gündogan en Fernandinho bakkeleit om de positie van verdedigende middenvelder. Vergelijkingen met Sergio Busquets zijn onvermijdelijk, zeker nu hij diens opvolger is bij Spanje. Op zijn twaalfde hield hij naar verluidt al diepgaande gesprekken over tactiek met zijn coach.

Duvan Zapata (Atalanta Bergamo)

Kwisvraag: samen met wie arriveerde de Colombiaanse spits Zapata in de zomer van 2013 bij Napoli? Met Mertens! Terwijl de Belg er zich onsterfelijk maakt, belandde de spits via een uitleenbeurt voor 18 miljoen bij Sampdoria, waar hij evenmin doorbrak. Die kwam pas een jaar geleden, toen Atalanta hem voor twee jaar leende van de Genovese club.

Duvan Zapata © BELGAIMAGE

Mislav Orsic (Dinamo Zagreb)

Met 3 goals en 3 assists was Mislav Orsic dé man van de voorronde in Zagreb, waar hij vorig seizoen - zijn eerste bij Dinamo - met 13 goals topschutter werd. Verrassend, want de linkerflankspeler koos na een mislukt avontuur in Italië (Spezia) al op zijn 22e voor het gemakkelijke geld in het Verre Oosten.

Mislav Orsic © BELGAIMAGE

Júnior Moraes (Sjachtar Donjetsk)

Hij vierde in april zijn 32e verjaardag, maar er zit weinig sleet op Júnior Moraes. De kleine (1m76) Braziliaanse spits tekende in zijn eerste seizoen bij Sjachtar voor 26 goals en 12 assists. Via Roemenië en Bulgarije belandde de sluipschutter in juli 2012 bij Metaloerh Donetsk en speelde er zich met 37 goals in de belangstelling van Dinamo Kiev.