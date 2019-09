Twee Portugese toppers en een oude bekende uit de Belgische competitie..

João Félix (Atlético Madrid)

João Félix is hét gezicht van het nieuwe Atlético Madrid. Hij maakte indruk in de eerste competitiematchen. Tegen Eibar (3-2) scoorde hij een eerste keer voor rood-wit. Hij werd daarmee de jongste Portugees (19 jaar en 296 dagen) die deze eeuw trefzeker was in La Liga. Het is ongetwijfeld niet het laatste record dat hij aan diggelen trapt.

Leon Bailey (Bayer Leverkusen)

De 21-jarige Jamaicaanse balgoochelaar (ex-KRC Genk) bloeide open na de komst in december vorig jaar van de Nederlandse coach Peter Bosz. Hij stond op de radar van AS Roma afgelopen zomer en koos - na jaren van twijfels en afzeggingen - in juni voor de nationale ploeg van zijn geboorteland.

Leon Bailey © BELGAIMAGE

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Al meer dan 600 doelpunten maakte hij voor zijn verschillende clubs. Vijf keer won CR7 al de Champions League. Om die topprijs nog eens te behalen betaalde Juventus vorig seizoen 117 miljoen euro, de hoogste transfersom die een Italiaanse club ooit dokte voor een speler. De CL winnen lukte niet, maar Ronaldo scoorde wel 21 goals in 32 matchen.

Cristiano Ronaldo © BELGAIMAGE

Anton Mirantsjoek (Lokomotiv Moskou)

Hij tekende vorig seizoen voor 11 goals - niemand deed beter - en 2 assists, tweelingbroer Aleksej draaide de rollen om: 3 goals en 8 assists. Anton Mirantsjoek ís bepalender voor Lokomotiv, maar drie jaar geleden werd er zwaar aan de twintiger getwijfeld en stuurde het clubbestuur hem naar Estland (Levadia Tallinn).