KRC Genk ontvangt enkele hele mooie namen in de Luminus Arena.

Dries Mertens (Napoli)

Tien jaar geleden overgestapt voor een habbekrats van AGOVV naar Utrecht, zes jaar geleden voor 9,5 miljoen gekocht van PSV. Qua verhouding prijs/kwaliteit is Dries Mertens het beste wat Napoli ooit binnenhaalde. In zes jaar scoorde hij al 109 goals voor Napoli. Recordhouders Hamsik (121 goals) en Maradona (115 goals) zijn binnen bereik.

Sander Berge (KRC Genk)

Op een dag zullen we met zijn allen zeggen: ongelofelijk dat we die nog een paar jaar in onze competitie aan het werk hebben gezien. Dat Genk voor Sander Berge 25 miljoen vraagt, zegt alles over het niveau van de controlerende middenvelder. Als de coole Noor gespaard blijft van blessures en zijn statistieken verbetert, wordt hij een absolute topper.

Sander Berge © Belgaimage

Roberto Firmino (Liverpool)

Er zijn veel Brazilianen die goed kunnen voetballen, maar wat maakt vaak het verschil tussen zij die de top halen en zij die afhaken? De mentaliteit. En die heeft Firmino. Toen hij 17 was, kreeg zijn ploegje een week vrij. Iedereen waaierde uit, maar Firmino niet. Hij bleef, hoewel hij al zeven maanden zijn familie niet had gezien.

Roberto Firmino © AFP

Maximilian Wöber (Red Bull Salzburg)

Recordtransfer voor Red Bull én de duurste speler in de geschiedenis van de Oostenrijkse Bundesliga: de prestaties van Maximilian Wöber, onlangs voor 10,5 miljoen weggekocht bij FC Sevilla, zullen de volgende maanden onder een vergrootglas worden gelegd. Dat is niets nieuws voor de verdediger, die twee jaar geleden - 19 jaar jong - van Rapid naar Ajax verhuisde.