De Groep des Doods..

Lionel Messi (FC Barcelona)

De heer Messi begint aan zijn 16e seizoen in de Champions League. Al van 2004/05, toen hij slechts één wedstrijd speelde in de CL-campagne van Barça (2-0-verlies op Sjachtar Donetsk), is hij erbij. Achter zijn naam staan nu 135 CL-matchen. Daarin scoorde hij 112 keer en gaf hij 31 assists. Zijn maatje Cristiano Ronaldo zit aan 126 doelpunten...

Paco Alcácer (Borussia Dortmund)

In november vorig seizoen nam Borussia Dortmund de 26-jarige Spaanse sluipschutter definitief over van FC Barcelona, waar hij zich nooit kon doorzetten. Prijskaartje: 21 miljoen euro. Alcácer tekende een contract tot 2023. De international is een garantie op goals: vorig seizoen was hij goed voor 18 treffers in 26 duels.

Paco Alcácer © BELGAIMAGE

Romelu Lukaku (Inter Milan)

Al jaren wilde Romelu Lukaku met trainer Antonio Conte werken, al jaren wilde Conte Lukaku in zijn team. De Belgische spits was toe aan een nieuwe uitdaging in een andere competitie en is de duurste inkomende transfer ooit bij Inter. Of dat voor extra druk zorgt bij Big Rom? Integendeel. Het scherpt zijn honger nog wat aan.

Romelu Lukaku © LAPRESSE

Tomas Soucek (Slavia Praag)

Met 18 goals speelde Tomas Soucek zich vorig seizoen in de kijker van buitenlandse subtoppers, maar de middenvelder, opgeleid in de academie van Slavia, bleef zijn club trouw. Na de dubbel, een knap Europees parcours (kwartfinales Europa League) en zijn verkiezing tot Speler van het Jaar, tekende de draaischijf bij tot 2024.