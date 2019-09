Iedereen kan de groep winnen.

Timo Werner (Red Bull Leipzig)

De Duitse international was de afgelopen maanden hét gespreksonderwerp bij de fans van Leipzig, omdat hij zijn verbintenis (tot 2020) niet wilde verlengen. Timo Werner had zich immers in de kijker gespeeld van vooral Bayern München. Uiteindelijk zette de 23-jarige spits eind augustus een streep door de saga met een krabbel tot 2023 Leipzig.

Pizzi (Benfica Lissabon)

Discrete jongen die opgroeide in het desolate noorden, nabij de Spaanse grens. Hij werd opgeleid bij Braga en trok dan rond door Spanje (Atlético, La Coruña, Espanyol). Sinds hij naar Benfica ging, leverde hij flinke statistieken af: bijna 125 goals en assists in nog geen 250 matchen. Bij de nationale ploeg slaagt hij er echter niet in om titularis te worden.

Pizzi © Belgaimage

Malcom (Zenit Sint-Petersburg)

In de zomer van 2012 betaalde Sjachtar zowel voor Hulk als voor Witsel het recordbedrag van 40 miljoen, onlangs ging het daar nog 5 miljoen over om Malcom bij Barcelona los te weken. De Catalaanse club had de Braziliaan vorige zomer in Bordeaux weggeplukt, maar de pocketspits (1m72) had het moeilijk in La Liga, waar hij in 15 matchen slechts 1 keer scoorde.

Malcom © BELGAIMAGE

Houssem Aouar (Olympique Lyon)

De twintigjarige Houssem Aouar is een rasecht product van de academie van Lyon. Hij is polyvalent, kan fungeren als een 9,5 maar ook op de vleugel of als verbindingsman. Die laatste positie bekleedt hij bij Lyon, waar hij het mythische nummer 8 van Juninho heeft overgenomen. Op die positie komen zijn techniek en vista ook tot hun recht.