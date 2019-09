Een Hazardloos Chelsea tegen een hongerig Ajax.

David Neres (Ajax Amsterdam)

Bayern München, Manchester United en Napoli duwden door voor David Neres, maar de Braziliaanse winger - sinds kort ook international - verlengde tot 2023. Ajax had hem in januari 2017 voor 12 miljoen weggekaapt bij FC São Paulo, maar na een matig eerste half seizoen kon hij de vele twijfelaars pas na de zomervakantie met 14 goals en evenveel assists overtuigen.

Tammy Abraham (Chelsea FC)

De winnaar van het transferverbod voor de Blues. Sloot zich al aan bij de U8 van Chelsea en kreeg er zijn hele opleiding. Werd vorig seizoen uitgeleend aan Aston Villa, waar hij 25 keer scoorde. Miste een strafschop in de Europese supercup tegen Liverpool en werd daarvoor racistisch aangepakt op sociale media. Kreeg direct alle steun van zijn coach.

Tammy Abraham © BELGAIMAGE

Victor Osimhen (Lille OSC)

Vorig seizoen moesten de defensies van de Ligue 1 achter BIP (Bamba, Ikoné en Pépé) aan hollen. Zij namen 72 procent van de goals van LOSC voor hun rekening. Gezien Pépé vertrok en Osimhen van Charleroi kwam, is BIP nu gewijzigd in BIO. Zijn start miste Osimhen alvast niet: in zijn eerste drie wedstrijden maakte hij al twee keer twee goals.

Victor Osimhen © Icon Sport

Gonçalo Guedes (Valencia CF)

Dani Parejo is de draaischijf en Rodrigo is de goalgetter, maar Gonçalo Guedes is de man die de show steelt. De 22-jarige Portugees kan zowat op elke offensieve positie uit de voeten, maar opereert het liefst vanaf de linkerkant. Zijn dribbels zijn een gesel voor elke verdediger. Enige werkpunt: zijn statistieken opkrikken.