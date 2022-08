Indien Union het Schotse Rangers uitschakelt in de derde kwalificatieronde van de Champions League, dan volgt in de play-offronde een duel met de winnaar van AS Monaco-PSV. Dat bleek dinsdag bij de loting op de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon.

In de play-offronde van de Champions League strijden twaalf teams voor de laatste zes tickets voor de groepsfase. Wil Union in de play-offronde geraken, dan moet de Belgische vicekampioen eerst nog het Schotse Rangers uitschakelen in de derde kwalificatieronde. De heenmatch is dinsdagavond in Den Dreef in Leuven voorzien, de return volgt volgende week dinsdag.

AS Monaco wordt gecoacht door Philippe Clement. De club van Eliot Matazo eindigde afgelopen seizoen op de derde plaats in de Ligue 1, achter PSG en Marseille.

PSV is de nummer twee van het voorbije seizoen in de Eredivisie. Yorbe Vertessen, Johan Bakayoko en reservedoelmannen Maxime Delanghe en Kjell Peersman staan in Eindhoven op de loonlijst.

De heenmatchen van de play-offronde vinden plaats op 16-17 augustus, de terugwedstrijden op 23-24 augustus. Union speelt mits kwalificatie voor de volgende ronde eerst thuis. Bij uitschakeling (in de derde kwalificatieronde én in de play-offronde) is er voor Union nog het vangnet van de groepsfase van de Europa League.

Club Brugge is als landskampioen rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League.

In de play-offronde van de Champions League strijden twaalf teams voor de laatste zes tickets voor de groepsfase. Wil Union in de play-offronde geraken, dan moet de Belgische vicekampioen eerst nog het Schotse Rangers uitschakelen in de derde kwalificatieronde. De heenmatch is dinsdagavond in Den Dreef in Leuven voorzien, de return volgt volgende week dinsdag. AS Monaco wordt gecoacht door Philippe Clement. De club van Eliot Matazo eindigde afgelopen seizoen op de derde plaats in de Ligue 1, achter PSG en Marseille. PSV is de nummer twee van het voorbije seizoen in de Eredivisie. Yorbe Vertessen, Johan Bakayoko en reservedoelmannen Maxime Delanghe en Kjell Peersman staan in Eindhoven op de loonlijst. De heenmatchen van de play-offronde vinden plaats op 16-17 augustus, de terugwedstrijden op 23-24 augustus. Union speelt mits kwalificatie voor de volgende ronde eerst thuis. Bij uitschakeling (in de derde kwalificatieronde én in de play-offronde) is er voor Union nog het vangnet van de groepsfase van de Europa League. Club Brugge is als landskampioen rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League.