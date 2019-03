Voor het eerst in 11 jaar geen Real of Bayern in CL-kwartfinales, en de Engelsen zijn terug

Beide heenmatchen, in Liverpool en Lyon, waren op 0-0 geëindigd, zodat alles nog open lag.

In München kwamen de Engelsen woensdagavond na een klein halfuur spelen op voorsprong met een heerlijk doelpunt van Sadio Mané. Bayern hees zich nog voor de rust op gelijke hoogte dankzij een eigen doelpunt van Joel Matip, maar in de tweede helft stelden Virgil van Dijk en opnieuw Mané de kwalificatie voor de Reds veilig: 1-3.

In Barcelona werd het maar liefst 5-1. Lionel Messi speelde een hoofdrol met twee goals en twee assists, voor Gerard Piqué en Ousmane Dembélé. Ook Philippe Coutinho stond op het scorebord. Een makkelijke avond dus voor de Catalanen, al bracht Lucas Tousard met de 2-1 kort na de rust even terug spanning in de match.

Bij Liverpool mocht Divock Origi tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd invallen. Jason Denayer mocht starten voor Lyon, maar veroorzaakte na 17 minuten een penaltyfout op Luis Suarez, wat de 1-0 door Messi inleidde.

Kwarfinalisten

Liverpool FC en FC Barcelona kwalificeren zich dus als laatste twee clubs voor de kwartfinales van de Champions League. Dinsdag plaatsten Juventus en Manchester City zich al en Ajax, Tottenham Hotspur, FC Porto en Manchester United verzekerden zich vorige week van een plaats bij de beste acht.

Opmerkelijk: het is voor het eerst sinds het seizoen 2010-2011 dat Bayern München de kwartfinales niet haalt, voor Real Madrid is dat zelfs geleden van 2009-2010. Voor de laatste keer dat zowel de Duitse als de Spaanse recordkampioen ontbrak bij de laatste acht, moeten we al terug naar 2007-2008 - Bayern nam toen niet deel aan het kampioenenbal.

Engelsen zijn terug

Voor het eerst ook sinds 2009 halen vier Engelse teams de kwartfinales. In dat seizoen, en de twee voorgaande, was Engeland zelfs drie jaar op rij door drie clubs vertegenwoordigd in de halve finales (Chelsea en Manchester United elk drie keer, Liverpool en Arsenal één keer).

Daarmee lijken de Engelsen helemaal terug, na enkele mindere jaren. Vorig seizoen haalden Liverpool en Manchester City wel de kwartfinales; de Reds strandden uiteindelijk in de finale tegen Real Madrid.

Maar in het seizoen 2016-2017 ging Leicester City er als laatste Engelse club in de kwartfinales uit tegen Atletico Madrid. In 2015-2016 was Manchester City de enige kwartfinalist, het sneuvelde toen tegen Real in de halve finales. In de edities 2014-2015 en 2012-2013 was het nog erger, toen telde Engeland zelfs geen enkele vertegenwoordiger meer in de kwartfinales.

Underdogs

De twee 'buitenbeentjes' in de kwartfinales zijn FC Porto en Ajax. Voor de Portugezen, met aan het roer Sergio Conceiçao, is het geleden van het seizoen 2014-2015 dat ze nog eens de beste acht haalden (Benfica lukte het een seizoen later als laatste Portugese club).

Wat de Amsterdammers betreft, moeten we al terug naar 2003. De laatste Nederlandse club die voor Ajax de kwartfinales bereikte, was PSV in het seizoen 2006-2007.